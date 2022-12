Feijóo desvela que se vio con Arrimadas hace unos días pero no hablaron de fichajes: No vengo a "hacer OPAS" a otros

Alberto Núñez Feijóo e Inés Arrimadas se vieron las caras "hace unos días" en plena crisis interna de Ciudadanos. Así lo reveló este viernes el líder del PP en una entrevista en Antena 3, sin querer dar más pistas de un encuentro en el que no se hablaron de posibles fichajes pero en el que ambos sí compartieron "muchas preocupaciones de la deriva autoritaria del Gobierno".

El expresidente de la Xunta enmarca esta reunión en los contactos que ha venido manteniendo con los dirigentes de otros partidos que inició tras asumir el timón del PP en abril. Ya lo ha hecho con el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, con la vicepresidenta Yolanda Díaz, que ultima su plataforma Sumar, con el presidente de UPN, Javier Esparza, con el líder de Vox, Santiago Abascal y con el de Más País, Íñigo Errejón.

Feijóo aseguró que había hablado con Arrimadas de la situación por la que atraviesa Ciudadanos, en pleno proceso de "reorganización interna" sin abordar posibles incorporaciones futuras como ha hecho en Badajoz con el alcalde Ignacio Gragera, que se presentará en las listas del PP en las municipales de mayo. Un fichaje que ha escocido, y mucho, en las filas naranjas, que no esconden su malestar. "Yo no vengo a hacerle OPAS a los partidos sino a ponerme a disposición de sus votantes, Y lo bueno en la democracia es que los votantes no son reos de ningún partido y pueden cambiar", justificó.

El líder conservador insistió en que al PP lo único que le interesa es "ampliar nuestra base electoral" a su izquierda y a su derecha y en Génova no cierran la puerta a alianzas futuras con Ciudadanos en Cataluña para frenar la fragmentación del centroderecha. Los de Arrimadas, por el momento, rechazan la idea de renunciar a una candidatura única y más con un PP dispuesto a devorarles políticamente.

Leyes inconstitucionales

Feijóo se refirió también a las últimas leyes aprobadas en el Congreso y en el Senado, como la de la sedición o la de la rebelión, que el Gobierno, dijo, ha aprobado "a sabiendas de que son inconstitucionales". También ve inconstitucional la nueva reforma que el PSOE y Podemos impulsan para modificar el sistema de nombramientos del TC y no descarta presentar un recurso ante al tribunal si intentan colocar "igual" las dos enmiendas cercenadas.

Sobre la decisión inédita de Constitucional de frenar por primera vez un debate parlamentario a petición del PP, el expresidente de la Xunta insistió en que el tribunal "se ha limitado a amparar a los diputados". "Todos estamos sometidos al imperio de la ley, y decir que se ha enmudecido a las cámaras -censuró-, es mero populismo".

El líder de los populares se comprometió a que no gobernará si no gana las elecciones, recuperando así su apuesta por que gobierne la lista más votada, y espera que Pedro Sánchez haga lo mismo. Colocó al presidente fuera del Estado de derecho y le acusó otra vez de intentar invadir el poder judicial. "No falla el independentismo. Lo que le falla a España es la izquierda actual", aseveró el líder del PP, que volvió a echar e cara hacer desde la Moncloa lo contrario de lo que prometió en campaña electoral.