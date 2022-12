El acoso sexual se extiende entre las trabajadoras de ayuda a domicilio

El 66% de las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio afirma que cada día sufre situaciones de acoso sexual cuando desarrollan su trabajo. Así lo asegura un estudio realizado por CC. OO. en Castilla-La Mancha, pionero en España, que según este sindicato es extrapolable al resto de comunidades.

El estudio se ha realizado entrevistando a 6.300 personas que trabajan en esta región en el sector de la ayuda a domicilio, mayoritariamente mujeres. Según este informe, el 54% de ellas confirma haber sufrido acoso sexual laboral a lo largo de su trayectoria laboral (contacto físico no deseado, acercamiento físico excesivo, petición de relaciones sexuales o comentarios de contenido sexual sobre su cuerpo).

El principal acosador es el usuario, seguido del jefe o superior y, en tercer lugar, un familiar de la persona usuaria del servicio de atención a domicilio. Ante esta situación, el 60,8% de las trabajadoras que ha sufrido este problema lo ha puesto en conocimiento de su empresa o la coordinadora pero solo en un 18% de los casos la empresa ha actuado adecuadamente ya que la actitud mayoritaria ha sido cambiar a la víctima de persona usuaria del servicio, invisibilizando así la situación.

Desinformación

Además, esta encuesta revela que en un 25% de los casos la empresa no hizo nada y en un 9% se inició el protocolo de prevención y actuación frente al acoso. Según Rosario Ramírez, secretaria de Mujeres de CC. OO. en Castilla-La Mancha, "es preocupante que un 23,4% de las víctimas no sepa a quien tiene que dirigirse ante una situación de acoso y que, pese a la obligación legal de todas las empresas de promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual, un 81,37% de las trabajadoras encuestadas ha contestado que en su empresa no había protocolo de prevención y actuación frente al acoso sexual o no lo conocían".

El estudio subraya que el acoso sexual tiene importantes efectos sobre la salud de la trabajadora que lo padece, como alteraciones psicológicas vinculadas con el estrés como traumas emocionales, ansiedad, depresión, estados de nerviosismo y sentimientos de baja autoestima. De hecho, un 87,6% de las trabajadoras que sufre acoso sexual tiene ansiedad y un 83% tiene miedo a ir al trabajo.

A raíz de los resultados obtenidos en este estudio, este sindicato pide a las administraciones y a las empresas adjudicatarias "una mayor implicación y que se adopten las medidas necesarias para prevenir y actuar en los casos de acoso sexual laboral".