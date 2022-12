El comité de huelga de Atención Primaria de Madrid suspende de forma temporal los paros y se citan el 11 de enero

La huelga indefinida de médicos de Familia y de pediatras de la Atención Primaria madrileña, convocada por el sindicato Amyts desde el pasado 21 de noviembre, se ha suspendido temporalmente hasta el 11 de enero, tras "acercar posiciones" la Consejería de Sanidad y el comité de huelga con "una reformulación" de dos puntos para mejorar las condiciones laborales de los profesionales.

Así lo ha avanzado la secretaria general del sindicato Amyts, Ángela Hernández, tras la sexta reunión negociadora entre la consejería y el comité de huelga, que durante dos horas y media se ha celebrado en la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Madrileño de Salud (Sermas).

Ambas partes han acordado "una pausa" durante las fiestas navideñas "con el compromiso de analizar y valorar" las medidas presentadas en la reunión respecto al incremento de la Tarjeta Sanitaria Individual (población individual) a cada médico de Familia y pediatra y la incentivación de la cobertura de estas dos categorías profesionales en el turno de tarde.

La suspensión de los paros (con unos servicios mínimos del 100% fijados por la Comunidad) se mantendrá hasta la próxima reunión con el comité de huelga que se celebrará el miércoles 11 de enero.

Hernández ha indicado que ambas partes han llegado a "una reformulación" de la situación que estaba "encallada" y se tomarán unos días para "estudiar" estos dos puntos hasta la celebración de una nueva reunión, en la que se verá si hay acuerdo o continúa la huelga indefinida.

La secretaria general de Amyts ha admitido que ha habido "un esfuerzo importante" por las dos partes para volver a encontrar "un lugar de trabajo" y ahora hay que valorar estas medidas, de las que no ha ofrecido más detalles "por respeto a la negociación".

Hernández ha matizado que "no hay un principio de acuerdo", sino "un acuerdo para la suspensión temporal de la huelga indefinida hasta el día 11 enero" y, en la reunión de ese día, se verá si se han acercado las posturas lo suficiente como para poner fin al paro o continuar con la huelga indefinida el 12 de enero.

Sobre estos dos puntos -el incremento del valor de la Tarjeta Sanitaria Individual y la incentivación de la cobertura de plazas de médicos de Familia y pediatras del turno de tarde-, se han expresado una serie de opciones que la Administración regional necesita unos días para estudiar.

"Es lógico y normal que se haga un análisis serio para que luego no se produzcan posibles incumplimientos, pero eso no significa que el día 11 vayamos a llegar o no a un acuerdo", algo que dependerá del análisis que elabore la Administración regional y de la valoración que haga el sindicato Amyts del estudio que presente la Comunidad de Madrid, ha apuntado.

Hernández ha dicho que una novedad con respecto a las citas previas es que ambas partes se han emplazado para una próxima reunión el 11 de enero, teniendo en cuenta que una huelga indefinida es "muy gravosa" tanto para los profesionales como para los pacientes y que la Consejería de Sanidad necesita tiempo para hacer el análisis.

Desde el 21 de noviembre estaban llamados a la huelga 4.240 médicos de Familia y 720 pediatras de los 430 centros de salud de la Comunidad de Madrid para reivindicar un mínimo de diez minutos por paciente, una limitación de las agendas y una mejora de las condiciones laborales de los profesionales para evitar su fuga a otras regiones o países.