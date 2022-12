España vota en contra del acuerdo pesquero del Mediterráneo para 2023

España calificó de "positivo" el acuerdo sobre pesca en las aguas de la Unión Europea (UE) para el año 2023 logrado este martes por los ministros de Pesca de los Veintisiete, pero votó en contra del pacto sobre el Mediterráneo, pese a que se consiguió reducir la cantidad de días en los que la flota no podrá salir a faenar.

"A pesar de los avances logrados y de haber conseguido disminuir los días de pesca (en que la flota no podía salir a faenar) a menos de la mitad, me he visto obligado en nombre de España a votar en contra de este reglamento", declaró el ministro español de Agricultura y Pesca, Luis Planas, durante una rueda de prensa.

Explicó que votó en contra porque Madrid tiene "una divergencia de fondo con la Comisión Europea en su interpretación y aplicación del reglamento de Mediterráneo occidental", al pensar que "no es por vía de la reducción de los días de pesca, sino por la selectividad de las artes, como se logrará el rendimiento máximo sostenible en el año 2025".

En junio de 2019 se adoptó un plan plurianual para la pesca demersal en el Mediterráneo occidental que se aplica desde 2020 y que introdujo un régimen de gestión del esfuerzo pesquero para los arrastreros de cara a lograr una reducción global de hasta el 40 % en cinco años.

La Comisión Europea (CE) había planteado que durante 2023 la flota del Mediterráneo no pudiera salir a faenar durante tres semanas adicionales.

No obstante, el acuerdo final supondrá que los barcos tendrán que quedarse en puerto "nueve o diez días" más al año, según indicó Planas.

En cuanto al Atlántico, Planas celebró que "dos de las especies que tienen un mayor interés comercial y que movilizan a un elevado número de barcos pesqueros, merluza sur y caballa, presentan posibilidades de pesca muy buenas para la flota española".

La cuantía global de la merluza sur para 2023 es de 9.953 toneladas, "la mejor cifra de los últimos ocho años y la segunda mejor cifra de este siglo", aseguró.

"Duplica la cuota asignada en el año 2022 y, además, inclusive, supera en un 10 % la revisada recientemente en el pasado mes de octubre. Se benefician de esta pesca y de este aumento de cuota 1.200 barcos del Cantábrico: Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco. Resultado que me atrevo a calificar de histórico", dijo Planas.

Sobre la caballa o verdel, España consigue 29.439 toneladas, un incremento de un 20 %.

Los abadejos del Golfo de Vizcaya y del Cantábrico, para los que la Comisión Europea había propuesto una reducción del 10 % en las capturas, se quedan finalmente en un mantenimiento de la cuota pesquera asignada a España.

En el caso del lenguado, se pasó de la disminución del 11 % que planteaba Bruselas a un mantenimiento de la cantidad de las capturas.

En el caso de la anguila, se logró una veda de la actividad pesquera de seis meses que puede ser continuada o en dos periodos separados de tres meses consecutivos.

La CE había planteado que la veda para la anguila abarcara seis meses consecutivos, lo que en la práctica habría supuesto el cierre de la actividad pesquera.

En cuanto al acuerdo sobre las aguas compartidas con el Reino Unido, que se finalizará en las próximas horas o días, Planas calificó los resultados de "muy positivos".

El ministro adelantó que, sobre el bonito, España conseguirá por primera vez licencia para acceder a aguas británicas.

Sobre la merluza norte, la cuota crecerá un 5 %, mientras que el rapé de Gran Sol se incrementará un 11 %. El gallo de Gran Sol crecerá un 14 %.

En el jurel oeste, para el que el Ejecutivo comunitario plantaba cerrar la actividad pesquera, se ha logrado una cuota de 3.271 toneladas "que se podrá pescar en tanto que captura accesoria y de la cual se benefician un total de 400 barcos", apuntó el titular español de Pesca.