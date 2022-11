Abascal cree que quizás se han "quedado cortos" al haber llamado 'filoetarras' a "quienes en realidad son terroristas"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha sugerido este miércoles que quizás se han "quedado cortos" al haber llamado 'filoetarras' a "quienes en realidad son terroristas" y se ha preguntado que si uno es amigo de los 'filoterroristas', "¿en qué se convierte a su vez?".

Así se ha expresado en una entrevista en Toro TV, al hilo de la polémica que se ha generado después de que este martes se expulsara de la tribuna del Congreso a su compañera Patricia Rueda por negarse a retirar el término 'filoetarra' dedicado a los socios del Gobierno de coalición. "Yo creo que, además, nosotros no solo no debamos dar un paso atrás. Quizás debamos pedir perdón porque hemos llamado filoterroristas a quienes en realidad son terroristas, son el brazo armado de una organización terrorista, que es verdad que no mata hace algunos años, pero son el brazo parlamentario de esa organización", ha enfatizado.

El líder de Vox ha señalado, al hilo, que este debate viene bien para "hacer una reflexión" sobre quiénes son los 'filoterroristas'. "Igual están en el Gobierno pactando con los terroristas", ha añadido a la vez que se ha preguntado: "Si uno es amigo de los filoterroristas, ¿en qué se convierte a su vez?".

Además, ha asegurado que Vox no va a pedir que se retiren del diario de sesiones los insultos que reciben por parte de la izquierda. Es más, Abascal ha trasladado que les han calificado de "mil maneras" y que no quiere prohibir que puedan decirlo.

"Que nos llamen lo que ellos consideren, que califiquen nuestras opciones políticas con los insultos que les vengan en gana, nosotros no vamos a pedir que los retiren del diario de sesiones", ha apuntado el líder de Vox, que sostiene que ellos lo que van a hacer es ejercer su derecho a calificarles "como se merecen" y a "llamarles por su nombre". Así, ha insistido que el partido que pacta con "lo herederos de ETA" se convierte en "cómplice de todo eso".

También ha lanzado un aviso al PP, a quienes ha reprochado su silencio tras la expulsión de la diputada del hemiciclo. Y es que, según Abascal, si consiguen "amordazar" a Vox, "después lo van a hacer con el PP". "Si no nos cree, que miren a Venezuela", ha zanjado.