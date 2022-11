Sánchez apela a los hombres a luchar activamente contra la violencia machista

El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha pedido a los hombres que dejen de "restar importancia" a la violencia machista, ya que ha dicho que es un asunto que les "interpela" también a ellos y en el que tienen que "dar un paso al frente" aprendiendo de las mujeres.

Durante un acto del PSOE celebrado en el recinto ferial de Ifema Madrid con motivo del Día Internacional contra la violencia de Género, poco antes de la inauguración del XXII Congreso de la Internacional Socialista, Sánchez ha apelado a los hombres para participar activamente en esta "lucha".

"Esto va de nosotros, nos apela y nos interpela a todos nosotros, por eso demos un paso al frente en esta lucha, acabemos con esto, mezclémonos con ellas, mirémoslas, escuchémoslas y entendámoslas", ha dicho.

Sánchez, que llevaba en su solapa un lazo violeta como símbolo de la lucha contra la violencia machista, ha lamentado que en la sociedad "prevalecen viejos privilegios, los privilegios de los hombres" con un sistema "creado por los hombres y para los hombres que trae desigualdad, violencia e injusticia".

"Compañeros, dejemos de encubrirnos, de restar importancia (a la violencia machista), de intentar dar lecciones, de pensar que no hay motivos, de quejarnos de que quizás exageran, de hacer chistes sobre su lucha, de decir que son pesadas, de mirar hacia otro lado", ha añadido.

En su opinión, "no basta con decir 'yo no soy machista', con creer que no lo somos, con guardar silencio o estarse quietos, ni con asentir cuando nos hablan del tema".

"Para dejar de ser machista hay que aprender y dejemos que nos enseñen las mujeres a no serlo", ha subrayado.

Además, ha comentado que el resultado de la violencia machista en España "no son sólo los números del telediario", ya que es "una trágica realidad sangrienta que nos avergüenza todos los días".

El presidente del Gobierno, que ha estado acompañado en el acto por la ministra y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, y el secretario de Organización del partido, Santos Cerdán, entre otros, ha destacado la labor de los socialistas a favor de la igualdad con medidas como la recién aprobada ley del 'solo sí es sí', que ha definido como "un hito importante por la causa feminista".

"Tiene el único cometido de reforzar la seguridad de las mujeres frente a las agresiones", ha señalado Sánchez, en medio de la polémica por generada por la rebaja de algunas condenas por delitos sexuales tras la entrada en vigor de la ley.

El presidente ha dicho que "ha habido audiencias provinciales que se han posicionado en favor de una lectura, otros de otra", pero ha recordado que la Fiscalía General del Estado ya se ha pronunciado y "ha unificado criterio para la aplicación de la ley".

"Como presidente del Gobierno creo que es importante esperar a que se pronuncie también el Tribunal Supremo para que se unifique toda esa doctrina y garanticemos entre todos la seguridad de las mujeres", ha declarado.

Sánchez no ha mencionado expresamente a la ministra de Igualdad, Irene Montero, tras los insultos recibidos el pasado miércoles en el pleno del Congreso por parte de una diputada de Vox, pero ha dicho que "España avanza frente a quienes solamente plantean el bloqueo, la descalificación, el insulto y el retroceso", y ha puesto como ejemplo la aprobación de los presupuestos de 2023.

"El griterío de algunos no puede desorientarnos porque nuestro camino es claro, reivindicar la política útil para mejorar la vida de la gente", ha advertido.

En el acto también ha intervenido la presidenta de la Internacional Socialista de Mujeres, Janet Camilo, que ha afirmado que la violencia contra las mujeres es una "pandemia" y luchar contra ella debe ser una cuestión de Estado.

"Ser socialista, ser feminista, es trabajar por una vida libre de violencia", ha subrayado antes de asegurar que su país, la República Dominicana, ve a España como un referente en esa lucha.

Por su parte, la secretaria de Igualdad del PSOE, Andrea Fernández, se ha referido al ataque verbal de esta semana contra la ministra Irene Montero por parte de una diputada de Vox para considerar que es una actitud inaceptable y para mostrarle su respaldo.

"Cuando se intenta expulsar a las mujeres y a las feministas de los espacios democráticos, se está atacando a la propia democracia, no a Irene Montero ni a ninguna otra mujer en concreto", ha recalcado.