Iglesias logra una plaza de profesor en la Complutense con la mejor puntuación

El exsecretario general de Podemos Pablo Iglesias ha obtenido la mejor puntuación para acceder a la plaza de profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense (un 7,5) del total de los aspirantes que se presentaron.

Esta es la tercera plaza a la que Iglesias se ha presentado para acceder a esta universidad madrileña, donde ya dio clases antes de dedicarse a la política.

En las otras dos anteriores a las que concurrió fue excluido, según explica él mismo a través de sus redes sociales.

"En esta ocasión, la comisión no me ha excluido y me ha puntuado como el mejor candidato en atención a los méritos curriculares. Mi mayor ilusión siempre ha sido ser profesor", ha dicho.

Se presentaron a la plaza seis aspirantes, de los cuales dos han sido excluidos y ha sido el exlíder de Podemos el que ha obtenido la mayor puntuación, de acuerdo con la resolución de la Universidad Complutense.