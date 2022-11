Más de medio millón de españoles conduce sin ver bien la carretera

Un número relevante de conductores españoles comete cada mañana un enorme ejercicio de irresponsabilidad que pone en riesgo su vida, pero también la de los demás. Más de medio millón se sienta al volante sin ver bien la carretera e intuyendo, que no distinguiendo, las señales, semáforos, líneas, cruces y demás indicativos imprescindibles para garantizar la seguridad del tráfico.

Estos irresponsables son en concreto unos 558.900, el 2% de los conductores españoles, según estima el estudio 'El estado de la visión de los conductores en España', realizado por Visión y Vida. Esta organización, que agrupa a ópticos y optometristas de todo el país, cuantifica el problema tras realizar ex profeso 1.691 exámenes y test exhaustivos a conductores españoles en 1.200 establecimientos de todas las autonomías.

Son conductores con una agudeza visual inferior al 50%, por lo que superan la tasa límite establecida por el código de tráfico español. Todos ellos ignoran y violan la prohibición legal de circular por calles y carreteras con una deficiencia óptica que les impide distinguir los detalles -de cerca, de lejos o en ambas distancias- cuando manejan cualquier vehículo.

Este peligro diario lo constituyen quienes si se examinasen la vista no verían las letras de la quinta línea, pero que en su caso conducen sin corregirse este defecto o sin revisar la graduación de las gafas que se hicieron hace muchos años. Otro millón más, hasta sumar el 5,4% de los que tienen carné en España, tiene una agudeza visual tirando a escasa, de entre el 50% y el 70%, lo que les obligaría a ser precavidos al volante, pero en su caso actúan dentro de la legalidad, pues el código permite un tasa mínima de 0,5 (de 0,8 para taxistas, chóferes o transportistas).

Este medio millón largo de insensatos no solo viola la ley sino que son responsables de muchos más accidentes que los demás. No hay que olvidar, aclaran los expertos, que el 90% de la información que precisamos para la toma de decisiones al volante depende de la calidad de nuestra visión.

Los reyes del parte

El estudio demuestra que la máxima a peor visión más siniestralidad se cumple siempre. Lo demuestran tres datos. Los automovilistas que se desplazan con menos del 50% de agudeza visual tienen tres veces más accidentes que los demás. Quienes han dado partes a sus aseguradoras en los tres últimos años son justo los conductores con peores resultados en todos los parámetros de percepción (agudeza, campo visual, sensibilidad) y, entre ellos, está la mitad de los circulan fuera de ley (con agudeza de menos de 0,5). Y los conductores con gafas, que son casi el 75% de los españoles y que no siempre las llevan bien graduadas, dieron ocho puntos más partes de siniestro en el último trienio que los que no necesitan (el 81% frente 73%).

Pero el problema no se restringe a quienes violan la ley. También ponen en riesgo a los demás automovilistas y a sí mismos quienes no tienen bien corregidos sus defectos visuales o quienes, simplemente, cuentan ya con limitaciones que ponen en duda si deberían seguir al volante. Hasta un 16,4% de conductores, uno de cada cinco, confesaron a los expertos que no ven bien, pero siguen conduciendo.

Son muchos los que admitieron factores de riesgo al volante. Un 22% procura no conducir de noche porque no lo hace seguro, un 22,9% se deslumbra en días soleados, el 18% pasa por dificultades cuando le alcanzan reflejos nocturnos y hasta uno de cada cinco (20,8%) confiesa que cuando conduce de regreso a su casa, al final del día, lo hace con fatiga visual. También, una tercera parte de los automovilistas tiene dificultades de visión cuando pasa la mirada del navegador o el cuadro de mandos a la carretera y hasta el 80% carece de una sensibilidad óptima, por lo que no logra distinguir las letras cuando el contraste de color es mínimo.

Los profesionales, cumplen

Entre tanto uso preocupante de vehículos hay tres datos positivos. El primero, que quienes conducen con menos un 50% de agudeza visual se han reducido levemente desde 2017 (en unos 40.000 españoles), que los chóferes profesionales cumplen en su absoluta mayoría le ley, pues tienen una agudeza no inferior a 0,8, y que los mayores de 65 años, pese a ver bastante peor la carretera, tienen menos accidentes porque usan muchos menos el coche.

Los expertos de Visión y Vida, tras el preocupante resultado de su radiografía, reclaman una serie de mejoras a los responsables gubernamentales. Piden medidas para asegurar que las pruebas psicofísicas que permiten la obtención o renovación del carné tienen una auténtica “revisión exhaustiva de la visión”, realizada por profesionales y solicitan que, además, incluya mediciones de deslumbramiento, sensibilidad al contraste y medición del campo visual. También, aconsejan aumentar los controles visuales sobre los conductores de la tercera edad, piensan que la agudeza visual mínima para poder conducir debería elevarse al 0,6 y reclaman campañas para concienciar a los automovilistas sobre la importancia de revisar periódicamente su visión, lo mismo que Tráfico incide sobre la relevancia del casco, del cinturón de seguridad o de las revisiones mecánicas.