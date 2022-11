Almeida lo vuelve a hacer: pega un balonazo a un fotógrafo y anuncia que deja los saques de honor

El anuncio de la retirada de Gerard Piqué como jugador profesional, que ha generado un gran impacto dentro y fuera del fútbol, es el tema protagonista en las redes sociales en las últimas horas. A menor escala, en nuestro país hay otro nombre propio que es tendencia: José Luis Martínez-Almeida.

El alcalde de Madrid se ha convertido en ‘trending topic’ tras dar un balonazo a un fotógrafo en el saque de honor durante la inauguración este jueves de un campo de rugby en el barrio de Vallecas. El vídeo del momento se hizo rápidamente viral, ya que no es la primera ocasión en la que Almeida denota su falta de puntería, demostrando que no hay dos sin tres. Es por ello que el regidor no puede evitar reírse al ver lo que había hecho.

A ver, a estas alturas, si te pones delante cuando Almeida va a patear un balón, la culpa es tuya

pic.twitter.com/19cdbufg8T — JJ Vaquero (@VaqueroEH) November 3, 2022

El año pasado fue también un fotógrafo quien recibió un pelotazo de rabona de Almeida durante un acto benéfico celebrado en el Wanda Metropolitano. Acto seguido, el alcalde se acercó para disculparse y comprobar que el profesional se encontraba en buen estado, al igual que hizo en 2020 cuando golpeó a un niño mientras lanzaba un penalti durante la inauguración de un campo de fútbol en el barrio de Sanchinarro. Ambos vídeos corrieron como la pólvora y también generaron un gran número de memes y bromas.

Lo que también ha generado risas entre los usuarios es el tuit publicado este viernes por el alcalde de Madrid. “Madrileños, yo también os tengo que decir una cosa: dejo los saques de honor #fotografoswelcome” ha escrito en su perfil en tono jocoso, haciéndose eco anuncio de la retirada del catalán.