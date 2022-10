Tezanos defiende su derecho a expresar libremente su opinión sobre Feijóo y recalca que nunca le ha insultado

El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, ha defendido este miércoles su derecho a expresar "libremente y sin coacciones" su opinión sobre el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al que, según ha recalcado, siempre ha tratado "con respeto" y "jamás" ha "insultado".

Tezanos ha aprovechado su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos del Congreso, donde ha acudido a explicar las cuentas públicas del instituto demoscópico para 2013, para replicar a las críticas que le ha dedicado el PP por afirmar que a Feijóo se le ha acabado "la luna de miel" en los sondeos porque ha cometido "errores" y la gente ha empezado a percibir que carece de "los conocimientos necesarios" para liderar su partido.

El 'popular' José Antonio Bermúdez de Castro le ha echado en cara esas "descalificaciones". "Me he manifestado con respeto, no he insultado jamás, pero puedo tener opiniones", le ha contestado Tezanos.

"En una sociedad libre tenemos que tener la libertad de poder expresar sin coacciones esas opiniones porque lo contrario nos mete en un túnel negro de la Historia que no conduce a nada bueno", ha avisado el presidente del CIS.

Más información Detenido un joven de 19 años por secuestrar un autobús con viajeros en Madrid

El CIS no está desprestigiado

Además, el sociólogo socialista ha negado que el CIS esté sufriendo un "desprestigio" desde su llegada en 2018 por mucho que así lo sostengan los partidos de derechas, y ha remarcado que el centro utiliza los "método más rigurosos", realiza los "estudios más fiables" de España y suele acertar en sus pronósticos electorales.

Y ha vuelto a contrastar el trabajo de los "profesionales" del CIS con el de empresas privadas que a su jucio "trabajan para un partido" que, en ocasiones, sólo tienen a una persona contratada y que realizan estudios que considera "una broma en términos científicos" y "siempre van en la misma dirección, no como las del CIS".

En este punto, ha recordado que el PP estuvo por delante del PSOE en intención de voto en el barómetro de junio y que Feijóo superó en valoración a Sánchez, aunque luego hayan cambiado las tornas. También ha reiterado que las encuestas son "elementos de aproximación a la realidad" y no "instrumentos de adivinación".

Por eso ha dicho no entender que el PP se empeñe en discutir sobre los sondeos del CIS. "Defenderse de las encuestas es una cosa un poco extraña", ha dicho, animando a los 'populares' a centrarse en hacer "propuestas interesantes para los ciudadanos y los sectores que más lo necesitan" si quieren "atraer votos".

En otro momento de su intervención ha preguntado al PP por qué apartaron a Pablo Casado del liderazgo del partido si "iba tan bien y ganaba en todas las encuestas" ajenas al CIS. "¿Por qué le sustituyeron sin tenían una joya? Aclarénselo a él también", ha deslizado.

Más información Una pelea sin heridos en Madrid termina con 9 adolescentes detenidos y otros 4 menores de 14 años implicados

Además, ha indicado que "no es cierto que todas las encuestas digan lo contrario del CIS" y a augurado que en un mes habrá más que pongan al PSOE por delante del PP porque el CIS "anticipa tendencias".

Acabarán pidiendo "ministros sin ideas"

Tezanos también ha replicado a los reproches que ha escuchado de boca del diputado de Vox Carlos José Zambrano quien le ha afeado que saltara directamente de la Comisión Ejecutiva del PSOE a la Presidencia del CIS, para "manipular con dinero público la intención de voto de los españoles". "Sólo le falta elevar al presidente Sánchez a los altares estadísticos", le ha soltado.

El interpelado se ha defendido presumiendo de su militancia socialista desde la dictadura. "He estado en la cárcel por mis ideas", ha recordado, incidiendo en que durante el franquismo se podían tener ideas pero te conminaban a no expresarlas. "No vuelvan a esa lógica", ha reclamado rechazando la tesis de que se pueda colocar al frente de una institución a alguien con ideología política.

"¿Lo siguiente que van a pedir qué será? ¿Que se nombren ministros sin ideas?", se ha preguntado, reivindicando su derecho a expresarse siempre que no "mezcle" sus posiciones son "la investigación". "Hay que saber diferenciar, no dejarnos intoxicar y expresar libremente nuestras ideas", ha insistido.