Buscan a un menor por apuñalar presuntamente a otro en un instituto de Águilas (Murcia)

Un menor de 14 años ha resultado herido al ser apuñadado en la espalda con un arma blanca presuntamente por otro, también menor de edad, en el instituto Alfonso Escámez de Águilas (Murcia), según ha confirmado la Guardia Civil a Europa Press.

El herido ha sido trasladado al hospital Rafael Méndez, en Lorca, con pronóstico reservado. No obstante, fuentes cercanas al caso han apuntado que la víctima no ha perdido en ningún momento el conocimiento y que su vida no corre peligro.

El presunto autor del apuñalamiento ha sido identificado, aunque aún no se ha procedido a su arresto porque ha huido del lugar. Una vez arrestado, el menor pasará a disposición de la Fiscalía de Menores, según han confirmado desde la Benemérita.

Fuentes de la Consejería de Educación han explicado que los hechos han tenido lugar en un aula del instituto durante el cambio de clase, entre la primera y la segunda hora, y que están relacionados con una pelea iniciada fuera del centro educativo.

El suceso ha tenido lugar poco antes de las 9.28, cuando el Centro de Coordinación de Emergencias de la Región de Murcia ha recibido varias llamadas que indicaban que un menor precisaba ayuda sanitaria urgente tras ser apuñalado con un cuchillo dentro del centro educativo.

Al lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local y Guardia Civil y una Unidad Móvil de Emergencias de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061, que ha atendido al menor y después lo ha trasladado al hospital.

El Observatorio de la Convivencia Escolar de la Región de Murcia trabaja en este asunto junto a la dirección y el departamento de Orientación del centro.