Yolanda Díaz afirma que Sumar "no es un complemento del PSOE" y reivindica que es un proyecto dirigido a mayorías

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha aseverado que la crisis de la socialdemocracia, que aprecia tras las elecciones italianas, "no se arregla con alianzas electorales" y ha enfatizado que Sumar "no es un complemento del PSOE".

"Si Sumar se presentara a las elecciones, es para ganar el país... dirigirnos a las mayorías sociales es el planteamiento", ha disertado la también ministra de Trabajo en declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press.

De esta forma, Díaz ha explicado que Sumar, la plataforma que impulsa, es un movimiento ciudadano que trabaja para confeccionar un proyecto de país alternativo, que es lo que precisamente permite solventar esa crisis de la socialdemocracia que se ha visto en Italia, en lugar de "meterse en marcos de la derecha" o de meras alianzas electorales.

Es más, ha recalcado que ella no quiere ni le gusta una "suma de siglas" y que existen "sumas que restan", para recalcar que 'Sumar' no va de eso sino de articular fundamentalmente un proyecto, que a su tiempo ya decidirá si tiene una traslación electoral o no.

Al hilo, la vicepresidenta ha reiterado que 'Sumar' no estará presente en las elecciones autonómicas, además de insistir en que aún no ha decidido si será candidata a los próximos comicios generales.

Por otro lado, Díaz ha vuelto a alertar de la desafección que genera la política, algo que se ha podido apreciar en la alta abstención de los comicios italianos, y ha enfatizado en la importancia de focalizar la actividad política en los problemas reales de los ciudadanos.