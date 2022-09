Llop se plantea si los vocales del CGPJ deben cobrar su sueldo si no cumplen la ley

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha afirmado que "quizá hay que replantearse" que los vocales del Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) que frenan el nombramiento de nuevos magistrados en el Tribunal Constitucional (TC) "sigan cobrando su sueldo si no cumplen la ley" que obliga a la renovación de varios de ellos.

Llop ha planteado esa posibilidad en una entrevista que este lunes publica 'El Periódico de España', en una semana en la que la crisis del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) encara su semana más crucial con la visita del comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, para mediar en la renovación del CGPJ, y su presidente, Carlos Lesmes, trabajando a contrarreloj para forzar un acuerdo antes del día 3 que permita renovar el Constitucional y deje vía libre a su previsible dimisión.

Ante la visita de Reynders, la ministra señala que no cree que el comisario "se vaya a colocar en una posición mediadora, porque España tiene que demostrar que es una democracia madura y que sus instituciones son capaces de llegar a ese acuerdo para la renovación del CGPJ".

"No es el Gobierno el que tiene que renovar, pero sí denunciar, y así lo he hecho todos y cada uno de los días que llevo en este ministerio, la situación de daño institucional que está generando el PP desde hace cuatro años, que no renueva el Consejo General del Poder Judicial, que no cumple con la Constitución, no cumple con la ley", agrega Llop.

La ministra agradece "mucho" al comisario Reynders "su preocupación, evidentemente muy seria y muy sincera por este tema". "Volveré a explicarle -adelanta- que aquí no hay equidistancias, que aquí quien está bloqueando la renovación es solo una fuerza política", en alusión al PP.

Llop destaca la responsabilidad del PP en el boqueo de la renovación del CGPJ, nombrado hace nueve años y caducado hace cuatro, "con un daño institucional y a nuestro prestigio internacional que no tiene precedentes".

"El Partido Popular está destrozando las instituciones judiciales con esta actitud, y no se da cuenta. Y puede que esta situación no sea reversible", lamenta.

Respecto al bloqueo para la renovación parcial de los magistrados del Tribunal Constitucional, la ministra recuerda "a los vocales que todavía no han puesto nombres sobre la mesa (los conservadores), que ellos también acataron la Constitución, y que tienen que colocarse en una posición constitucional. Es a lo que les obliga su cargo", les dice.

"Ellos no pueden hacer oposición ni a un Gobierno ni a un partido político -continúa-. Además, están cobrando un sueldo, tendrán que cumplir con las leyes. ¿O se les suspende el sueldo cuando no cumplen con ello? Fíjese, quizá hay que replanteárselo".

Preguntada sobre su eventual candidatura a la Alcaldía de Madrid por el PSOE, Llop responde que está "centrada" en su ministerio, que "es el proyecto que yo tengo y el proyecto para el que estoy aquí", puntualiza.