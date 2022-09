"Caos" de Erasmus en Italia para alquilar piso: "Más del 20% están sin alojamiento"

Luis Aybar, padre de un alumno de tercero de Historia en la Universidad de Alcalá que se encuentra en Pisa (Italia) sin poder alquilar un sitio para dormir, ha advertido de que la situación en el país es de "caos absoluto" debido a la dificultad que están encontrando los estudiantes Erasmus para encontrar alojamiento.

"El grupo en el que está mi hijo, que se llama Erasmus Pisa y son más de 200, un grupo de redes sociales, están sin alojamiento fijo más del 20 o 25 por ciento", ha asegurado en declaraciones a Europa Press el padre del joven.

La situación es tal que, según ha explicado Luis que viajó a Pisa para ayudar a su hijo con el traslado, los estudiantes no tienen opciones para alojarse "ni en poblaciones de alrededor" y por ello el planteamiento de muchos chicos es "darse la vuelta y volver a España por no tener dónde quedarse".

"Los chicos están absolutamente desatendidos y desangelados. Decir en Italia Erasmus, español y directamente ni te atienden", ha lamentado el padre del joven, al tiempo que ha añadido que esta situación "debe ser a nivel de Italia en general", ya que se están dando en varias ciudades.

En el caso de su hijo, que de momento ha encontrado un sitio donde dormir ya que, gracias a las redes sociales, se queda con dos chicos que han conseguido un piso hasta el 30 de septiembre, tenía planificado el viaje a Italia "desde el mes de julio".

No obstante, tuvo que abandonar el alojamiento que habían reservado, un dormitorio con cuarto compartido. "He estado en cuadras más limpias que en la que se tenía que quedar mi hijo. Un hombre de 50 años le prohibió usar el baño", ha asegurado el padre del estudiante.

"Las agencias no les escuchan, no hay ninguna respuesta por parte de la Universidad ni de la Administración. Las residencias de estudiantes de allí solo quieren a estudiantes italianos, no nos han dicho el motivo. No sé si es que no tienen capacidad para tanto alojamiento o quieren hacer caja cobrando unas barbaridades por unos cuchitriles", ha concluido el padre del estudiante.

El Servicio de Relaciones Internacionales y Lenguas Modernas de la Universidad de Huelva se encuentra "en contacto" con los alumnos afectados y "ayudando a comunicar a Erasmus que sí tienen piso para acoger temporalmente a quienes no" disponen hasta el momento de uno.

"Mandamos todo nuestro apoyo y solidaridad a nuestros estudiantes en Italia. Nuestro equipo está en contacto con ellos y ayudando a comunicar Erasmus que sí tienen piso para acoger temporalmente a quienes no. Ánimo y que podáis disfrutar pronto la experiencia Erasmus", ha señalado la universidad, que ha compartido una publicación de HuelvaInformación que asegura que se trata de medio centenar de Erasmus españoles los que se encuentran sin alojamiento en Ferrara, una provincia de la región italiana de la Emilia-Romaña.

Las universidades de acogida, responsables de gestionar el alojamiento

Por su parte, el servicio encargado del programa Erasmus en España ha señalado este miércoles que la gestión de los alojamientos de los estudiantes no les compete y ha apuntado a que son las universidades de acogida las que deben ofrecer ayuda a estos jóvenes para la búsqueda de vivienda antes de llegar a su lugar de destino.

Decenas de jóvenes españoles Erasmus han denunciado la imposibilidad de encontrar alquiler en varias ciudades italianas, lo que les ha obligado a dormir en estaciones de tren, en la calle y en las facultades. Algunos han señalado además que han sido objeto de discriminación y de intentos de estafa.

En un comunicado, el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (Sepie) -organismo autónomo adscrito al Ministerio de Universidades- informa de que Italia es el primer país de destino de los españoles con beca Erasmus+, unos 9.200, el 21 % del total que se desplaza al año desde nuestro país.

Tras señalar que el objetivo "primordial" es el de "colaborar" para asistir, "en todo lo posible", a los afectados, Sepie indica que la gestión de los alojamientos de estudiantes Erasmus+ no compete al organismo y "se entiende que posiblemente esta problemática pueda estar causada, en algunos casos, por la escasez de oferta alojativa y el encarecimiento de la misma".

De acuerdo con la Carta Erasmus de Educación Superior, explica, "son las universidades de acogida las que deben ofrecer ayuda a los estudiantes Erasmus para la búsqueda de alojamiento antes de realizar la movilidad, de tal manera que, a su llegada, tengan asegurado un lugar donde vivir durante su estancia".

Las universidades de envío, en caso de problemas de alojamiento, "deben contactar con sus universidades socias en caso necesario", y si hay "fraude o discriminación", la institución de acogida debe prestar asistencia.

Sepie permanece en contacto con las universidades españolas para recabar más información relativa a estudiantes Erasmus+ en esta situación.