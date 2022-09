Bendodo dice en Tarazona que "España está ante un cambio de ciclo" porque Sánchez "le ha tocado la moral"

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, cree que España está ante un cambio de ciclo que coincide con crisis como las que han antecedido al ascenso del PP al gobierno, precedido por su llegada a ayuntamientos y autonomías, y que ahora el rechazo de la sociedad a Sánchez es "mayor" que el que suscitó Zapatero porque "le ha tocado la moral a los españoles".

Bendodo ha participado este viernes en XIV edición de la escuela de verano Antonio Torres, que el PP aragonés celebra en Tarazona (Zaragoza) este viernes y sábado, donde ha hablado sobre el modelo de cambio político y social que ha supuesto en Andalucía la gestión del Gobierno presidido por Juanma Moreno en una intervención moderada por la senadora y secretaria general del PP Aragón, Ana Alós.

Ha recordado así que se produjeron cambios de ciclo en España tanto en 1996 como en 2011, cuando el PP desbancó al PSOE del gobierno central después de que en 1995 la formación "diera el salto en las grandes ciudades y los primeros gobiernos autonómicos" y de que en 2011 las municipales fueran "les mejores de la historia del PP" y poco tiempo después Mariano Rajoy llegara a la presidencia del Gobierno, por lo que "habrá un cambio en 2023".

Cambio que se verá antecedido nuevamente en el gobierno central en ayuntamientos y gobiernos autonómicos, con los comicios del 28 de mayo, y que ya ha empezado en Galicia, Madrid, Castilla-León y Andalucía, ha recordado.

Y ha ahondado en la idea de que el cambio vendrá favorecido además porque "el rechazo" de la sociedad española al presidente, Pedro Sánchez, es hoy "mayor" que el que tenía a José Luis Rodríguez Zapatero en 2011 porque "ha traspasado muchas líneas rojas" y "ha tocado la moral a los españoles" al pactar con Bildu, algo que "no entiende la gente".

Para Bendodo, el éxito del PP en Andalucía ha sido la capacidad de "hablar y pactar con todos" porque es un partido "moderado, de entendimiento y sin líneas rojas" que, tras muchos años de gobierno socialista, gobernó en la anterior legislatura con Cs "y el apoyo parlamentario de Vox", pero ha pactado leyes con Podemos, lo que ha hecho "un PP trasversal", que "no es hostil", y que socialistas "de toda la vida" hayan votado a Moreno en las últimas elecciones, en las que logró la mayoría absoluta (58 escaños).

Ha ahondado además en que frente a los socialistas, lo primero que hizo el PP cuando llegó al gobierno autonómico fue "eliminar" el impuesto de sucesiones y patrimonio y bajar los impuestos, y que tres años después de esa bajada "se sumaron 280.000 contribuyentes más a las arcas y se recaudaron mil millones de euros más".

Por contra, "Sánchez en cuatro años ha subido 26 veces los impuestos y ha nombrado 39 ministros", toda vez que ha avanzado que Moreno "anunciará en los próximos días" una nueva bajada.

El secretario general del PP ha defendido el "paralalismo" existente entre el socialismo andaluz y el aragonés porque la exlíder andaluza, Susana Díaz, "se llevaba tan mal" como el aragonés, Javier Lambán, con Sánchez, aunque la primera "le echó valor" y el segundo "es uno de los alumnos más aventajados" que tiene el presidente y se dedica "a insultar".

En este sentido, ha calificado de "vergüenza" que en las Cortes de Aragón se haya "aprobado" que "se indulte al PSOE" en el caso de los ERE, el mayor caso de corrupción de España, por el que el socialismo dio a sus "amiguetes" 700 millones de euros de los parados.

Se ha referido así a la no aprobación en el Pleno de este miércoles a una Proposición de no de Ley del PP que pedía rechazar de forma unánime que el Gobierno central indultara a los condenados por el caso de los ERE que decayó con el voto en contra de PSOE, Podemos, CHA y la abstención del PAR, tras no ser aceptada la enmienda que presentaron los grupos que sustentan al Gobierno.

Bendodo ha instado a los populares a "no relajarse" ante el año electoral que ese avecina porque "no todo está hecho, mi mucho menos" y el PSOE "va a quemar todos sus buques", pero ha alabado la "moderación" y la presencia del PP "en la calle" y que ya no hable de sí mismo sino de los problemas de la ciudadanía después de que "con madurez" haya resuelto en cinco meses "la crisis brutal" del partido, en referencia a la salida del mismo de Pablo Casado.

"Feijóo ha logrado que no se le vea como líder de la oposición sino como alternativa de gobierno", ha enfatizado, por lo que ha concluido que la llegada del cambio es "inminente"