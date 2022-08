El Gobierno rechaza retirar el decreto de ahorro energético, como pide el PP

La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asegurado que el Gobierno no retirará el decreto de ahorro energético que entra en vigor este miércoles, una medida solicitada por las autonomías gobernadas por el PP.

La Comunidad de Madrid, Andalucía, Castilla y León, Galicia y Murcia, han pedido este lunes la retirada del real decreto-ley de ahorro energético, aprobado hace una semana por el Consejo de Ministros, según ha anunciado la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

Durante su comparecencia ante los medios tras la reunión telemática mantenida con los máximos responsables autonómicos de Energía, Industria y Comercio, Ribera ha asegurado que esta retirada "no es la intención del Gobierno", por lo que medidas como el limite al termostato entrarán en funcionamiento este miércoles.

En opinión de la vicepresidenta tercera del Ejecutivo se trata de iniciativas de carácter inmediato, en la línea de las recomendaciones planteadas por la Unión Europea por asegurar el suministro energético de cara al próximo invierno.

Respeto al estado autonómico

Las cinco comunidades autónomas que se oponen a la aplicación del real decreto-ley concentran el 46 % de la población española, casi 22 millones de habitantes.

"El Gobierno es respetuoso con el Estado autonómico y ha aprobado aquellas medidas que, en su competencia básica, permiten impulsar la garantía de confort térmico", ha explicado Ribera, consciente de que Moncloa "no puede sustituir la competencia de las comunidades".

En cualquier caso, ha salido "contenta" de una reunión que ha trascendido en "tono cordial", a pesar de las expresiones "altisonantes" que algunas Administraciones habían empleado en los días anteriores "en público".

"No ha habido ninguna comunidad que haya dicho que no va a cumplir", ha aclarado la ministra, que ha admitido que sí que ha habido "algunos comentarios" que alegaban que las medidas sólo eran exigibles a la Administración Pública y no a los actores privados.

Ante ello, el Gobierno ha esgrimido que son necesarias para cumplir con el compromiso adquirido con Bruselas de ahorrar un 7 % en el consumo de gas.

"Las hemos tomado porque tienen un menor impacto que otras que afecten a la vida privada, al confort térmico de nuestros hogares, o a la industria", ha añadido Ribera.

El encuentro, que ha durado más de tres horas, ha estado presidido por Ribera, Ia ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, y la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, y a él también ha asistido la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).