Turull pide pasar a la acción para "culminar la independencia"

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha reclamado este domingo al independentimo recuperar la iniciativa y pasar a la acción, y ha criticado a los que proponen "soluciones felices" para el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, en referencia a las declaraciones que hizo la semana pasada el ministro de Cultura y Deportes, Miquel Iceta.

"Ahora sale algún simpático hablando de soluciones felices, frivolizando con la gente que sufre el exilio y la represión", ha lamentado en su intervención durante la clausura de la segunda parte del congreso de Junts en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

En esta línea, ha afeado al PSOE y al PP: "Unos son unos trileros y el otro es una mezcla de Torquemada y Torrente el brazo tonto de la ley", después de acusarlos, literalmente, de querer reformar euroórdenes para traer a Puigdemont y a los exconsellers que residen en Bélgica a España.

La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha defendido por su parte la decisión del partido de no participar en la mesa de diálogo entre la Generalitat y el Gobierno porque considera que "anestesia" el independentismo y no permitirá avanzar ni conseguir este objetivo.

"La independencia no nos caerá del cielo, ni saldrá de una mesa de diálogo en la que no estamos. Porque no estar es la mejor manera de defender una negociación real el día que pueda hacerse. Estamos por una negociación real", ha exclamado en su discurso de clausura de la segunda parte del congreso del partido. Según Borràs, la mesa de diálogo es también "una coartada de los gobiernos españoles" para, a su juicio, dejar pasar el tiempo y aprobar los Presupuestos Generarles del Estado (PGE).