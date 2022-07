Laura Borràs asegura que "la represión es una estructura del Estado" y pide prestigiar el Parlament

La líder de Junts, Laura Borràs, ha asegurado este sábado que "la represión es una estructura del Estado" y ha pedido prestigiar el Parlament después de que la Fiscalía pidiera condenarla a seis años de cárcel y a 21 de inhabilitación por presuntamente fraccionar contratos cuando dirigía la Institución de las Letras Catalanas (ILC).

En su intervención al inicio de la segunda parte del congreso de Junts en el recinto de la Farga de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), la también presidenta del Parlament ha recordado que Òmnium Cultural actualizó su "marcador de la represión, y hay más de 4.200 personas represaliados".

"Y no son sólo 4.200 personas, son también sus familias, amigos, entornos y organizaciones. Esto confirma que la represión es una estructura del Estado, y sé de lo que os hablo", ha destacado Borràs, que ha dado las gracias a los militantes de la formación por brindarle su apoyo.

En su opinión, las muestras de empatía que ha recibido demuestran que Junts "no es ni inhumano ni indiferente ante las injusticias", y cree que prestigiar el Parlament supone seguir adelante independientemente de lo que quiera el Estado.

Según Borràs, el Estado les quiere "arrodillados y atemorizados" pero ha reivindicado que Junts está por la defensa de los derechos civiles y políticos cada día, ha dicho. "En un mes y medio hemos vivido que la agenda del reencuentro y la concordia es la agenda de la judicialización creciente de las circunstancias de nuestra vida política. Esto sólo quiere llevar a la parálisis, a la anestesia y a la rendición", ha avisado la presidenta del partido.

Cloacas del Estado

También ha alertado de que "las cloacas del Estado siempre actúan, no descansan nunca, lo ensucian todo, llegan a todas partes y huelen mal", pero ha pedido tener presente y centrarse en una frase del periodista Antoni Rovira i Virgili que reza: 'No se trata de que Madrid nos gobierne mejor, sino que deje de gobernarnos'.

Además, ha reivindicado el papel del partido en el Parlament en defensa del catalán, alegando que arrastraron al resto de grupos "a posiciones más ambiciosas", así como el que protagonizaron desde la Mesa en defensa del voto del diputado de Junts y exconseller Lluís Puig.

Así, ha pedido un reconocimiento para la diputada y secretaria segunda de la Mesa del Parlament, Aurora Madaula, "por no desfallecer nunca ante la amenaza de la defensa de los derechos", y también por la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, por su papel en defensa de las necesidades de Cataluña, ha dicho.

Lluís Puig

Sobre Lluís Puig, que reside en Bélgica y preside telemáticamente la mesa del congreso, Borràs ha defendido la utilización de medios telemáticos para cumplir con las respectivas obligaciones: "Es posible y normal. Lo que no es normal es que no puedas estar aquí ejerciendo presencialmente como presidente de la mesa del congreso".

"No es normal que, lo que para algunos es posible, no lo sea para un diputado que está en el exilio. Lo que no es normal tampoco es que pretendan hacer creer que los que vivimos en la anormalidad somos nosotros, que somos los que trabajamos cada día para defender y garantizarle sus derechos", ha afirmado. También ha aprovechado para recalcar que Junts está al lado de todos los que están "en el exilio" y ha apelado a persistir para ganar.