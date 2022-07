Juan Carlos Unzué prende la mecha de los Sanfermines más esperados

Pamplona se ha sumergido este mediodía en los Sanfermines de 2022, tras dos años de suspensión de las fiestas por la pandemia de la covid-19. Pese a la lluvia que ha caído en Pamplona en distintos momentos durante la mañana, miles de personas se han congregado en la plaza Consistorial y en sus alrededores, y en distintos puntos del centro para disfrutar del inicio de los Sanfermines.

El exfutbolista y exentrenador navarro Juan Carlos Unzué, inmerso en el trabajo de dar visibilidad a la ELA, enfermedad que padece, ha sido el encargado de prender la mecha del chupinazo a las 12 del mediodía desde el balcón de la Casa Consistorial.

El chupinazo de Juan Carlos Unzué ha hecho recorrer la alegría entre los miles de pamploneses y visitantes que esperaban el inicio de las fiestas vestidos de blanco y con el pañuelo rojo alzado al cielo, al grito de 'San Fermín, San Fermín'.

Las palabras de Unzué desde el balcón de la Casa Consistorial antes de prender la mecha del chupinazo han sido las siguientes: "Pamplonesas, pamploneses, iruindarrak, este chupinazo va dedicado a todas y todos los sanitarios y las personas que nos han ayudado en toda la pandemia. También va dedicado a todas y todos los enfermos de ELA, especialmente a Moncho. ¡Viva San Fermín! ¡Gora San Fermín!".

Los mozos han repetido el 'viva' y el 'gora' y tras el estallido del chupinazo se han ido anudando el pañuelo al cuello y han disfrutado de la alegría y de la música en los primeros compases de la fiesta para dar comienzo a 204 horas de Sanfermines que finalizarán el próximo 14 de julio con el Pobre de mí.

Unzué estuvo acompañado por el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, con el que compartió el tradicional saludo de bienvenida de las fiestas.

Desde que en 2020 hizo público que padecía ELA, Unzué se ha convertido en un referente de la visibilización y la lucha contra esta enfermedad, protagonizando campañas, charlas, documentales y libros en los que cuenta en primera persona su convivencia con la esclerosis lateral amiotrófica.

Unzué confesó que ser el protagonista del chupinazo es "un orgullo y un privilegio". "Porque no son muchas las personas que han podido vivir este momento y alguno de ellos me lo ha hecho saber y me ha contestado que eso hay que vivirlo, no se puede explicar lo que uno siente. Yo espero que sea un día muy especial, no solamente para mí, sino para todos mis compañeros, que ellos se sientan representados por mí y lo que va a conllevar tirar el chupinazo es también dar visibilidad a la ELA, que es mi objetivo de vida en estos momentos", señaló.

"Bienvenidos a las fiestas más grandes del mundo"

Dispositivos de seguridad han controlado desde horas antes los accesos a la plaza Consistorial y en el Ayuntamiento se ha puesto en marcha el Puesto de Mando Avanzado para coordinar los esfuerzos de Policía Municipal, Policía Foral, Policía Nacional y Guardia Civil.

"Bienvenidos a las fiestas más grandes del mundo". Ese es el mensaje que el Ayuntamiento de Pamplona quiere transmitir a quienes lleguen estos días a una ciudad a rebosa. Y es que, tras dos años sin fiestas por culpa de la pandemia de covid-19, el alcalde de la ciudad ha animado a vivir y disfrutar las fiestas "por tres", después de dos años de suspensión, y ha recordado que ésta es una fiesta abierta a todo el mundo, por lo que ha invitado a los visitantes a integrarse y vivir los Sanfermines "como una parte más" de la ciudad.

El Ayuntamiento ha programado 532 actos, que tienen como imagen el cartel "Beti Bezala" (como siempre) de la navarra Olaia Merino y que se complementarán con la fiesta improvisada en las calles.

Antes del chupinazo, los pamploneses ya se estaban preparando para las fiestas con el tradicional almuerzo que ni siquiera la lluvia ha impedido.

Cuadrillas y familias han acudido a peñas, sociedades y bares a almorzar desde primera hora de la mañana para que nada impida que a mediodía estén listos y bien alimentados para el inicio de las fiestas.

El chupinazo, en directo:

Los toldos, paraguas y porches son protagonistas este año debido a la lluvia que cae en la capital navarra desde las 8 de la mañana. Ya de madrugada una granizada amenazaba a Pamplona, pero tras dos años de suspensión no hay nada que pare a las miles de personas que inundarán el Casco Viejo los próximos nueve días.

Magras con tomate, huevos fritos, chistorra o beicon son ingredientes clásicos de los almuerzos que preparan a quienes tienen intención de disfrutar de la fiesta durante todo el día o al menos hasta que el cuerpo aguante. Para beber, el kalimotxo, la sidra o la cerveza son protagonistas, ya que, como comentaba un mozo, el agua hoy cae del cielo.

Los bares del centro de la ciudad están al completo y las reservas se agotaron hace meses. Desde que el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, anunció que esté año sí habría Sanfermines, los ciudadanos de la capital navarra y quienes vienen de fuera han esperado con ansia este momento y la lluvia o el mal tiempo no apagarán las ganas de disfrutar de los Sanfermines más esperados de la historia.