Todo preparado para el regreso de los Sanfermines tras dos años de ausencia

Pamplona apura las últimas horas previas a los Sanfermines más esperados de la historia, tras dos años en los que las fiestas de la capital navarra han sido suspendidas a causa de la pandemia de covid-19.

"Bienvenidos a las fiestas más grandes del mundo" es el mensaje que el Ayuntamiento de Pamplona quiere transmitir a quienes lleguen estos días a la ciudad. Según las previsiones que se manejan desde el Área de Comercio y Turismo del Consistorio, 130.000 personas llegarán en autobús a la ciudad durante las fiestas, otras 2.500 en vuelos regulares y 20.000 viajeros lo harán en tren.

Estas fiestas regresan a lo grande, con un total de 532 actos oficiales programados en los ocho días y medio de unas de las fiestas más internacionales del mundo, que comenzarán este miércoles 6 de julio a mediodía cuando el exfutbolista Juan Carlos Unzué prenda la mecha del chupinazo de los Sanfermines.

Será un chupinazo elaborado, al igual que en ediciones anteriores, por la pirotecnia Fiesta, que ha decorado el cohete de color rojo y con las imágenes de San Fermín y el escudo de Pamplona.

Este año, como principal novedad, las fiestas comenzarán al ritmo de la Biribilketa de Gainza, que será interpretada tras el chupinazo en la Plaza Consistorial por La Pamplonesa y los txistularis. Esta composición es la primera pieza musical que suena inmediatamente después del cohete, pero desde hace más de 40 años se interpreta dentro del zaguán del Ayuntamiento debido a la gran concurrencia de público en la plaza.

A partir de ese momento se dará rienda suelta a un amplio repertorio de conciertos, verbenas, fuegos artificiales, exposiciones, animación de calle y actividades infantiles y familiares. Tampoco faltarán las citas tradicionales como los encierros, la Procesión, las Vísperas o la Octava.

En estas fiestas, para las que el Ayuntamiento de Pamplona ha dedicado un presupuesto de 1,7 millones de euros, se mantienen los días dedicados a distintas efemérides, como el Día de Bayona y las Ciudades Hermanas (8 de julio), Día Infantil (11 de julio) y Día de las Personas Mayores (13 julio). Este año, surge una nueva dedicatoria: el Día de la Jota, que se celebrará el 12 de julio.

No podían faltar en el programa el deporte rural y las verbenas y conciertos de todo tipo en diversos puntos de la ciudad, además de la animación musical en las calles, que es donde se ve verdaderamente cómo se va creando la fiesta de forma improvisada.

El XXI Concurso Internacional de Fuegos Artificiales estará dedicado por cuarto año a los "Fuegos de autor", y en él participarán nueve creadores de cinco países (España, Portugal, Italia, Francia y Suecia).

El alcalde de Pamplona ha animado a vivir y disfrutar las fiestas "por tres", después de dos años de suspensión, y ha recordado que esta es una fiesta abierta a todo el mundo, por lo que ha invitado a los visitantes a integrarse y vivir los Sanfermines "como una parte más" de la ciudad.

Maya ha apelado a la responsabilidad individual para hacer que "estos sean los mejores Sanfermines de la historia".

Debido a las suspensiones de 2020 y 2021, estos serán los primeros Sanfermines para el Gobierno de Navarra liderado por la socialista María Chivite, quien ha invitado a disfrutar de las fiestas con "respeto y convivencia".

Para conseguirlo, más de 2.700 agentes entre Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Foral y Policía Municipal de Pamplona integrarán el dispositivo de seguridad ciudadana previsto para las fiestas.

Unos 800 agentes corresponderán a Policía Nacional, 853 a Guardia Civil, en torno a 700 a Policía Foral y 415 a Policía Municipal, a lo que habría que añadir los 200 auxiliares de Protección Civil (popularmente conocidos como naranjitos) encargados principalmente de la de regulación y control de tráfico en puntos concretos.

Además, en el marco del proyecto Comisarías Europeas, se realizarán patrullajes conjuntos con agentes uniformados de Países Bajos, Alemania, Italia, Portugal, Francia y Rumanía.

El jefe superior de Policía de Navarra, José María Borja, ha afirmado que no hay ninguna amenaza concreta para las fiestas de Pamplona. "Ahora mismo no hay nada que nos preocupe en ese sentido, no hay ninguna amenaza específica contra España y no hay ninguna amenaza específica contra sus fiestas", ha señalado.

Y con los Sanfermines, regresa la Feria del Toro. Este año, como conmemoración del centenario de la plaza pamplonesa, el 7 de julio habrá una corrida especial con 7 toros, el primero de ellos de rejones para Pablo Hermoso de Mendoza y otros 6 para Roca Rey, Morante de la Puebla y el Juli. El día 14, Antonio Ferrera se encerrará con 6 toros de Miura de forma desinteresada a beneficio de la casa de Misericordia, propietaria de la plaza.

De esta forma, entre preparativos de última hora y buenos deseos para el regreso de las fiestas, Pamplona vive los momentos previos a unos Sanfermines que terminarán el próximo día 14 a medianoche cuando miles de personas con velas encendidas entonen el tradicional "Pobre de Mí".