Qué hacer si te han robado el móvil

A más de uno de cada diez españoles le han robado el móvil en alguna ocasión. En total, el año pasado se denunciaron 240.000 casos, un 20% más que el anterior. Y las cifras crecen en verano, porque pasamos más tiempo en zonas con aglomeraciones de gente, conciertos, bares, playas..., lugares en los que actúan los ladrones. Es muy difícil recuperar un móvil robado, pero hay algunas medidas de prevención y para actuar cuando nos ha desaparecido el terminal que pueden ayudar a evitar problemas. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y un inspector del Grupo de la Delincuencia Organizada del Cuerpo Nacional de Policía nos dan las claves.

Medidas de prevención

Debemos guardar la factura del móvil, nos va a ser imprescindible para acreditar la propiedad del dispositivo en el caso de que la Policía lo recupere o lo encuentre alguna persona y lo entregue. También es fundamental guardar el IMEI, un código de 15 cifras, que aparece en el embalaje del móvil y que también se puede obtener pulsando *#06#. "Ese número nos permitirá bloquear el dispositivo en caso de robo", señala el inspector de la Brigada de Policía Judicial.

Bloquea la pantalla. Con un código PIN o con un patrón de bloqueo, huella o imagen de la cara. De ese modo, si te lo roban, no podrán usarlo, aunque esté encendido.

Instala una aplicación antirrobo. Descarga ‘Buscar mi iPhone’, de Apple, o ‘Encontrar mi dispositivo’, de Android. Podrás localizar el móvil y bloquearlo en caso de pérdida o robo. Existen otras aplicaciones de rescate con funciones extra.

Haz copias de seguridad. A veces lo más grave no es la pérdida económica sino de todo lo que guardamos en el smartphone: contactos, fotos, vídeos... Por eso, la OCU recomienda hacer una copia de seguridad del contenido en otro dispositivo cada cierto tiempo. Con los móviles Android se puede utilizar la cuenta de Google. Si es un iPhone, se emplea iCloud.

Los puntos negros de los robos. En primavera y verano se concentran el 60% de los robos de 'smartphones' en España porque es cuando la gente pasa más tiempo en la calle. Los puntos negros son "las zonas de ocio, bares y grandes comercios", además de las fiestas y los conciertos. Muchas de estas sustracciones se cometen por "descuido". "No hay que dejar el móvil apoyado en la mesa y alejarnos, aunque sea unos segundos", aconseja el inspector de la Policía Nacional. Llevarlo en el bolsillo trasero del pantalón o dejarlo en un bolso abierto es un reclamo para los delincuentes.

¿Qué hacer cuando te lo roban?

En nuestro móvil llevamos información, aplicaciones bancarias, documentos... que suponen un riesgo en caso de pérdida. Si nos lo roban, pueden hacer compras o sacar dinero de nuestras cuentas. Por ello es importante actuar cuanto antes para proteger esa información sensible.

Intenta localizar el móvil. Llama a tu número, quizás alguien se lo ha encontrado y quiera devolvértelo. Después trata de buscar su ubicación. Un móvil Android puede localizarse a través de la aplicación Google Find My Device, o bien, desde el propio navegador de la web con la aplicación ‘Encuentra mi teléfono’. En la plataforma móvil de Apple se puede localizar el iPhone desde otro dispositivo que comparta cuenta de iCloud y la app ‘Buscar mi iPhone’. Veremos la ubicación en tiempo real o la última registrada al apagar el teléfono.

Borra la información importante. Con la aplicación de rescate se puede eliminar a distancia todo lo que no quieras que otros vean (emails, fotos, mensajes...), así como las contraseñas y claves de acceso a los servicios que tengas desde el móvil.

Llama a tu operador para que bloqueé la tarjeta SIM y el dispositivo. Hasta que no solicites el bloqueo de la SIM a tu compañía, responderás por los consumos que pueda realizar el autor del robo, salvo que cuentes con algún seguro que lo cubra. Si ya sabes que no lo vas a recuperar, pide a la operadora que inhabilite el teléfono por medio del código IMEI. Al hacerlo, tu móvil ya no podrá usarse con ninguna tarjeta SIM en España (los operadores bloquearan su acceso a la red), aunque fuera de las fronteras puede que no sirva esta medida. Además, la OCU recomienda cambiar todas las contraseñas.

Denuncia la pérdida. Denuncia la pérdida o robo en comisaría cuanto antes, y es importante aportar el código IMEI. La OCU advierte de que hay que tener precaución al redactar la denuncia, pues es fundamental a la hora de reclamar al seguro en caso de que el tuyo lo cubra.