Feijóo: "El PP es ahora más que nunca un partido de Estado, pero Sánchez es rehén de ERC y Bildu"

Su receta para intentar presidir la España tiene tres ejes: economía, economía y economía. Alberto Núñez Feijóo (Orense, 1961) remueve con paciencia las brasas de la delicada situación económica porque es muy consciente de que la inflación, el bolsillo de los ciudadanos, puede achicharrar al Gobierno. Se trata de ofrecer «pactos de Estado» y esperar. Ya ocurrió hace una década, cuando la Gran Recesión llevó a Moncloa a Mariano Rajoy. "Si la UE manda parar y condiciona el desembolso de los fondos o el BCE tiene una política similar a EE. UU. en la subida de tipos, Sánchez, con la deuda que tiene España, no podría permanecer mucho tiempo en el Gobierno", advierte.

¿Reconoce a Pedro Sánchez el éxito como anfitrión de la OTAN?

La imagen de España y su proyección exterior ha quedado muy reforzada. Pero, así como digo esto, es honesto recordar que la cumbre se cerró durante el mandato de Mariano Rajoy.

La resaca de la OTAN deja un nuevo enfrentamiento dentro del Gobierno de coalición por el gasto militar. ¿El PP salvará al presidente si Podemos rechaza apoyar este compromiso?

Es terrible que nos hayamos acostumbrado a una situación que no es homologable a ningún otro país de Europa, con medio Gobierno haciendo oposición a la otra mitad y un enfrentamiento continuo. Ofrecimos al Gobierno un pacto por la OTAN y no tenemos ni acuse de recibo. Esperemos que el Gobierno nos traslade una propuesta unánime y avalada por todo el Gobierno, otra cosa sería muy difícil de explicar. Veremos en qué consiste el acuerdo y desde luego lo que va a guiar la posición del PP no es salvar al Gobierno, sino salvar a España y a los españoles.

¿El posible apoyo del PP al acuerdo con EE. UU. para Rota puede abrir el camino a más pactos de Estado con el PSOE?

Pedimos coherencia del Gobierno, y que la totalidad del Gobierno nos traslade una propuesta coherente. El PP siempre ha sido un partido de Estado y ahora, más que nunca, lo será. En los pactos de Estado el PP siempre está. Y en los consensos, siempre que sean honestos y que sean fruto del diálogo, con el PP se puede contar.

Entonces, ¿apoyarán la convalidación del segundo decreto anticrisis para hacer frente a las consecuencias de la guerra, dado que el Gobierno ha incluido varias propuestas del PP?

Es verdad que ha copiado un par de cosas, pero siguen sin querer devolver a los ciudadanos lo que están pagando con el incremento exponencial de la recaudación debido a la inflación. A 30 de mayo, el Gobierno ha ingresado 15.500 millones más que en los cinco primeros meses de 2021. Hay que devolver a las familias que ganan menos de 40.000 euros parte de ese dinero que han pagado de más. Pero tenemos la sensación de que el Gobierno va a desoír cualquier tipo de diálogo con el PP porque ya lo tiene pactado con Bildu y Esquerra.

¿Eso es un no?

Si el Gobierno nos llama, nos escucha y quiere dialogar, hay más posibilidades de estar en una esfera de colaboración. Pero no puedo ser optimista.

Le reprocha al presidente sus pactos con Bildu y ERC, pero hay una forma de evitar que lo haga: que el PP apoye al Gobierno.

Claro, pero es que Sánchez es rehén de ERC porque gobierna con ellos en infinidad de ciudades en Cataluña. Y Bildu es uno de los socios estratégicos del PSOE. Jamás tuvo tanto poder en España como ahora, quizá porque el Gobierno quiere tensionar al PNV. Yo no elijo los socios, Sánchez sí.

Por cierto, ¿usted también cree que Sánchez ha pactado con Bildu "presos por Presupuestos"?

Lo que ha hecho Sánchez es apartarse de la política antiterrorista del PSOE y, por supuesto, del resto de los partidos.

La inflación está desbocada y no tiene visos de recular. Más allá de decir que es muy grave, ¿qué haría usted para bajarla?

El sector público debe ser consciente de las dificultades del privado y, por lo tanto, hay que reducir el gasto improductivo e innecesario. Hay que bajar el IVA de la luz y el gas al mínimo, pedir a la UE una autorización para hacer una excepción temporal del impuesto de hidrocarburos y, reitero, debemos devolver a las rentas medias y bajas el esfuerzo de inflación que no pueden financiar.

La política monetaria depende del BCE, el país tiene una enorme dependencia energética exterior... Admitirá que gobierne Sánchez o usted, el margen de maniobra es escaso.

Hilar la inflación a la guerra es empezar a adulterar el problema. En 2021, cerramos con el 6,7%. Antes de empezar la guerra, en el periodo febrero de 2021-febrero de 2022, la teníamos en el 7,8% y no había guerra. Este mes, en Alemania ha bajado y está a pocos kilómetros del conflicto. Francia ha subido una décima y tiene la mitad que España... Algo estamos haciendo mal.

¿El qué?

Un incremento exponencial del gasto público y de la deuda pública, que la hemos aumentado el doble que los países de la UE. Desde 2019 la hemos incrementado un 20% y la media es un 10%. Hemos tenido 24 subidas de impuestos...

¿España tiene margen para actualizar las pensiones con el IPC?

España tiene margen para frenar la inflación. El único Gobierno que congeló las pensiones fue el del PSOE. Y el PP, pese a la crisis y la situación en la que le dejaron España, siempre subió las pensiones. Viendo cómo cerró 2021, la lucha de un Gobierno sensato debía estar enfocada hacia el control de la inflación para adecuar las pensiones a esa inflación. Si el Gobierno tiene una política económica distinta, que lo diga y que nos diga cuál es el impacto en el gasto público y en las pensiones. De momento, no lo sabemos.

¿Es el momento de acordar un gran pacto de rentas?

Creo que sí. Sería bueno atemperar el incremento de las rentas, pero el primero que debería dar ejemplo es el primer empleador del país, que es el Gobierno, porque estamos viendo que el empleo en el sector público está creciendo el doble que en el privado y eso tiene consecuencias.

¿El PP es "una terminal de intereses oscuros" en favor de los "poderosos", como asegura el presidente del Gobierno?

Lo veo con perplejidad, pero conociendo la técnica escapista del señor Sánchez ya estoy acostumbrado a este tipo de acusaciones. Por la mañana te insulta y por la tarde dice que no quieres negociar. Hacemos propuestas y el Gobierno no da ni acuse de recibo. Estamos acostumbrados a que desprecie a la oposición, nos dijo que estorbábamos, pero a mí me da la sensación de que a los autónomos, a las pymes y a los parados les estorba mucho más el Gobierno que la oposición.

La histórica mayoría absoluta andaluza, las encuestas les llevan en volandas... Pero Sánchez ya ha dicho que la legislatura llegará hasta finales de 2023. ¿Este esprint de 18 meses se le puede hacer demasiado largo al PP?

No voy a hacer ningún esprint, soy más de maratones. La carrera va a comenzar cuando al presidente le interese, no cuando le interese a España. Soy consciente de que apenas llevo cien días en el cargo y estoy satisfecho de cómo hemos cicatrizado la crisis interna que sufrimos.

¿La economía se llevará por delante al Gobierno de coalición?

No creo que el presidente tenga el 100% de la autonomía para decidir cuándo serán las elecciones. Dependerá, primero, de sus socios de gobierno. Segundo, de ERC y Bildu. Y tercero, de Bruselas. Si la UE manda parar y condiciona el desembolso de los fondos o el BCE tiene una política similar a EE. UU. en la subida de tipos, Sánchez, con la deuda que tiene España, no podría permanecer mucho tiempo en el Gobierno.

¿Pero usted cuándo cree que serán? ¿Contempla la hipótesis de un ‘superdomingo electoral’ en mayo de 2023?

No creo que a los alcaldes y a los presidentes autonómicos del PSOE les hiciera mucha gracia, pero si a Sánchez le conviene...

Si necesita a Vox para ser presidente, ¿pactará con ellos?

Voy a intentar no necesitar a nadie para ser presidente, salvo a los españoles si quieren que el PP sea la alternativa real de Gobierno. Lo hicimos en Galicia y funcionó. El presidente de la Junta de Andalucía lo ha vuelto a hacer y funcionó. Y créanme que no es una actitud soberbia, sino honesta.

Marruecos. Imagine que es investido presidente. ¿Reconocerá la nueva postura avalada por Pedro Sánchez en el Sáhara?

Nadie conoce el acuerdo porque no es público. Sánchez no tiene ningún apoyo en el Congreso, ni siquiera de su Gobierno. No sé qué hemos firmado, pero tengo muy claro que Marruecos no sólo es un país vecino, sino que es un país prioritario para España al que nunca voy a engañar.

¿Insinuar que el Gobierno quiere hacerse con el control del INE, el CIS e Indra para ‘controlar’ las elecciones no es un discurso demasiado peligroso?

Que el Gobierno quiere hacerse con el control del CIS, del CNI y de INE no es una opinión ni una crítica, es una crónica. Es un hecho probado y cierto. Afortunadamente, la legislación española tiene blindado su sistema electoral. Dicho esto, lo que es evidente es que el cese del anterior presidente de Indra es político, el nombramiento del actual es una segunda decisión política y lo que ha hecho el Gobierno a través de la SEPI, en mi opinión, va en contra de las reglas de la competencia.

El descrédito de la Justicia, como denuncian los jueces, es alarmante por el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial. ¿Contempla la posibilidad de dar un paso al frente y desbloquear la situación, aunque el PSOE no acceda a sus demandas?

El primer bloqueo es la propuesta del PSOE de vaciar al CGPJ de todas sus competencias constitucionales. Y el segundo, la atmósfera de desconfianza sobre la verdadera intención del Gobierno al descolgarse con propuestas unilaterales. El Gobierno tiene como objetivo que los españoles crean que el PP no quiere pactar nada, pero ya no cuela.