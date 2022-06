Luis Lorenzo solicitará a Toxicología que aclare si los altos niveles de cadmio de su tía se produjeron de forma natural

La defensa del actor Luis Lorenzo y de su mujer solicitará a la jueza que encargue al Instituto de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF) un informe para que aclare si pudo existir en el caso de María Isabel Asunción una redistribución de cadmio post mortem dentro del proceso de cadaverización, una hipótesis que plantean estudios científicos realizados en China y Estados Unidos, han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

El informe se solicitará dependiendo de la declaración que preste este miércoles la jefa del Servicio Químico del INTCF. Esta facultativo encargó el Instituto de Toxicología, ubicado en el Hospital Gómez Ulla, un estudio que interpretara la presencia de metales pesados en el cuerpo de la anciana, pero sus resultados no han llegado aún al juzgado.

Hace una semana, los forenses ratificaron ante la magistrada que la mujer murió por intoxicación aguada de metales pesados y que la gran cantidad de medicamentos que tomaba, entre ellos psicofármacos, ansiolíticos y antidepresivos, pudo influir en la degeneración de la mujer.

Los expertos en Forensía habrían descartado que en este caso se pudieran extrapolar las conclusiones de estudios científicos acerca de una posible redistribución post mortem de Cadmio sin necesidad de envenenamiento.

Según los expertos, esos estudios no son aplicables en este caso, dado que no se cumplen los parámetros establecidos para extrapolarlo al no llegar la sustancia al pelo y ante la alta dosis detectada, 200 veces más de lo normal.

La ronda de interrogatorios de la jueza proseguirá este miércoles también con las declaraciones de tres guardias civiles. Se trata de los agentes que el 26 de junio de 2021 se personaron en la vivienda del matrimonio para comprobar el estado de salud de la anciana a instancias de la denuncia de su hermano.

La magistrada de Arganda del Rey investiga al actor y a Arantxa Palomino por un delito de homicidio. El matrimonio se encuentra en libertad provisional con la obligación de firmar en el juzgado cada semana y sin poder salir del país.

El familiar denunció el 11 de junio de 2021 a Arantxa que llevaba sin ver a la mujer desde el 8 de marzo, fecha en la que se la llevaron a Madrid, y al negarle cualquier tipo de comunicación.

Según el sumario, un juez de Asturias logró contactar con la sobrina el 27 de junio, pero ésta le comentó que Isabel no se podía poner al teléfono al estar en la cama. Un día después, falleció.

El 26 de junio, la Guardia Civil se personó en el domicilio de Rivas para comprobar el estado físico de la anciana, a lo que Arantxa se negó al no contar con un mandamiento judicial. Dos días después, su tía falleció por "accidente cerebrovascular". En el tanatorio, varios familiares habrían llamado a Arantxa "asesina", según consta en el sumario.