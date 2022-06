Igualdad sostiene que abolir la prostitución crea más vulnerabilidad en las mujeres

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha afirmado que abolir la prostitución crea más vulnerabilidad en las mujeres al tiempo que ha achacado esta práctica con una educación "nefasta" proveniente de una tradición "patriarcal".

"No es tan fácil no deslizarse hacia el prohibicionismo desde el supuesto abolicionismo. La prostitución en España no está prohibida y prohibirla crea realmente más vulnerabilidad en las mujeres", ha dicho Rosell este miércoles en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press.

En este sentido, ha defendido que la propuesta de la Ley Orgánica de Garantía Integral de Libertad Sexual, conocida como Ley 'solo sí es sí', era "buena" pero ha matizado que el abolicionismo de la prostitución no cambia la realidad de un día para otro.

Así, ha recordado que el Gobierno ha puesto en marcha "muchísimas medidas que son abolicionistas en el sentido de que haya algo debajo cuando se regule", como el acceso al IMV o una alternativa habitacional, ha reclamado.

A su juicio, el sistema prostitucional enseña que "las mujeres estamos al servicio de los hombre" y que cualquier hombre, "cada vez más jóvenes", puede comprar el cuerpo de las mujeres, algo que ha achacado a una "nefasta educación".

"El machismo es un virus de transmisión social. Tenemos que educar contra la prostitución", ha zanjado.