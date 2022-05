Alberto Núñez Feijoo: "Azcón es un alcalde con enorme recorrido político en España"

¿Tienen ya decidido si el alcalde de Zaragoza será el candidato a la Presidencia de la Comunidad?

En mi opinión, Jorge Azcón es un alcalde con un enorme recorrido en el conjunto de España. En Aragón haremos lo que creamos que sea más conveniente y será determinante la opinión de Jorge Azcón. Si quiere presentarse como presidente de la DGA o quiere apuntalar el Ayuntamiento de Zaragoza será una cuestión que para mí tendrá un enorme peso. Yo vengo de una cultura autonomista en mi partido. Y quien mejor conoce cómo servir mejor Aragón es Jorge Azcón. Y lo veremos en los próximos meses.

Las elecciones en Andalucía son el reto más inmediato. Usted dijo que el objetivo es dormir tranquilo al día siguiente de las elecciones; si dependen de Vox para gobernar, ¿va a haber insomnio?

El presidente del Gobierno dijo que no dormiría tranquilo gobernando con Podemos. Y fíjese si duerme tranquilo que gobierna con Podemos, con Esquerra, con Bildu, con todo el mundo. Si Juanma Moreno es el presidente de la Junta de Andalucía, los andaluces pueden dormir tranquilos.

¿Lo ve viable?

Las encuestas así lo dicen, pero yo no me fío de las encuestas y menos de las que nos dan bien. En este momento, no solo tenemos un candidato, tenemos un presidente que en tres años y medio ha bajado impuestos, ha subido el número de autónomos con respecto a Madrid, ha captado inversión extranjera de una forma exponencial... Y durante una pandemia.

¿Apostaría por repetir las elecciones antes que poner a Olona de vicepresidenta?

El objetivo es tener un resultado electoral que le permita gobernar en solitario. Yo he sido presidente autonómico hasta hace unas semanas. Y me parece una falta de respeto que el partido le diga a un líder autonómico en plena campaña qué hacer. Y mucho menos mandar el mensaje de que hay que repetir unas elecciones antes de que se celebren.

¿Definiría usted el PP nacional como pandillero y temerario, como ha hecho Díaz Ayuso respecto al PP de Madrid?

Conozco las expresiones de la presidenta de Madrid, creo que es un guiño que quiere hacer a un sector de la población de Madrid que entiende que Madrid es una ciudad abierta y divertida. Díaz Ayuso entiende la sociología política de la Comunidad de Madrid y se ha ganado la presidencia del PP en Madrid. Yo no creo en los líderes diseñados o nombrados por el partido. El liderazgo se gana en la calle.

¿Qué le parece el acuerdo de PSC con ERC, Junts y los comunes sobre el castellano en las escuelas?

Una decepción, porque en Cataluña hay dos lenguas oficiales. Y una sentencia que ampara que al menos el 25% de las clases se impartan en castellano. Y decir que ese 25% se complementa con los recreos, además de una broma, es un disparate. ¿Ahora el Gobierno le va a decir a los niños en qué lengua deben hablar en los recreos? Cuando el PSOE pierde la visión del Estado y la constitucional, y el respeto a las sentencias, quiere decir que estamos en una fase de decadencia. No en mucho tiempo, la historia lo acreditará.

¿Le preocupan los audios que se están dando a conocer entre Esperanza Aguirre, Dolores de Cospedal y Villarejo?

Que se pretendan traer a la actualidad unos audios de hace una década, con la riqueza que tiene la actualidad, ¡es tan zafio! Tengo un respeto absoluto a cualquier investigación judicial. Si alguien de mi partido ha metido la mano en la caja, no les indultaré, aunque hoy estén de moda los indultos para formar Gobierno o mantener las coaliciones electorales.

¿Usted habló de nacionalidades para volver a tener presencia en las Comunidades más históricas?

Hay algunos partidos que después de 40 años descubren lo que pone el artículo 2 de la Constitución. Y no oculto mi sorpresa. En ese artículo, se garantiza la autonomía de las nacionalidades y regiones que integran el país. Y me sorprende que sorprenda.