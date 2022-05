Íñigo Errejón: "El rey ha venido a España a reírse de nosotros"

El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha criticado este sábado que el rey emérito, Juan Carlos I, ha venido a España a “reírse de nosotros”, y ha calificado como “una humillación nacional” el hecho de “tener que estar esperando” a que “el señor tenga la gracia de tener que dar explicaciones” a los españoles.

Juan Carlos I regresó el pasado jueves a España después de pasar 655 días en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos), país al que se trasladó en una decisión histórica ante la polvareda que suscitaron las informaciones sobre sus negocios en el extranjero y la decisión de la Fiscalía del Tribunal Supremo de investigarle.

En declaraciones a los periodistas antes de un acto de partido, Errejón ha afeado que la “pequeña fiesta privada” que, en su opinión, se le organizó al emérito en Sanxenxo (Pontevedra) es un “problema”, en tanto que “la pagamos todos”, y ha recordado que su grupo ya preguntó al Gobierno de la nación acerca de “cuánto dinero nos hemos gastados todos los españoles” en “regalarle una regata” a Juan Carlos I.

“Nosotros le hemos preguntado al Gobierno que nos diga cuánto dinero nos hemos gastado todos los españoles en regalarle una regata a un señor que se fue de España, huyendo a una dictadura, para no tener que dar cuentas aquí ante la justicia de las cosas que había hecho, y el Gobierno de España todavía no nos ha contestado”, ha valorado el también portavoz de Más País en el Congreso de los Diputados.

Errejón también ha señalado que el rey emérito no se ha “escapado” de España porque sea “inocente”, sino porque está “sobreprotegido, mucho más que ningún otro cargo”, por lo que ha reiterado que su grupo también le requirió al Ejecutivo nacional acerca de “cuándo piensa reformar la inviolabilidad” de Juan Carlos I.

El líder de Más País ha confesado sentir “una cierta sorpresa” con los monárquicos españoles ante el retorno del emérito y se ha dirigido directamente al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al que no ha oído expresar “la menor crítica sobre lo que está pasando”.

“Yo no soy monárquico, yo prefiero a los jefes de estado votarles, pero si fuera monárquico, yo querría tener una monarquía que no diera vergüenza, y me sorprende que el señor Feijóo todavía no haya dicho nada, que ni siquiera le haya pedido al señor emérito, hombre, que se comporte un poco y que guarde un poco de decoro”, ha subrayado.