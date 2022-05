El PP pospone la renovación del Poder Judicial a después del 19-J por "los insultos" de Sánchez

La renovación del Consejo General del Poder Judicial tendrá que esperar como pronto hasta el verano. Aunque el PP ha retomado las conversaciones con el Ejecutivo para acabar con la interinidad que padece el órgano del gobierno de los jueces, que lleva desde diciembre de 2018 con el mandato caducado, los populares postergan el acuerdo con el PSOE hasta después de las elecciones del 19 de junio en Andalucía cuando haya bajado el «nivel de crispación» actual. «Vamos a enfriar el nivel de crispación que ha provocado el Gobierno en las últimas semanas y a esperar a que acabe un periodo electoral muy importante que está en marcha», aseguró hoy su líder Alberto Núñez Feijóo.

Será entonces cuando el principal partido de la oposición haga llegar a los socialistas su propuesta para la renovación del CGPJ que incluirá un compromiso para que los jueces sean elegidos mayoritariamente entre ellos aunque a priori no parece que Feijóo vaya a exigir la reforma legal como línea roja previa a cualquier intento de pacto, como sí hacía su predecesor, Pablo Casado. «Debemos de cambiar y de intensificar una regeneración en la forma de elegir el gobierno de los jueces», dijo el presidente del PP en una entrevista en RNE.

Será fundamental también prohibir que, a partir de ahora, los cargos políticos que vienen directamente del Ejecutivo ocupen cargos relevantes dentro la Fiscalía General del Estado como sucedió en 2020 con Dolores Delgado, o en los servicios secretos, como pasó esta misma semana con Esperanza Casteleiro. «No puede ser que la secretaria de Estado de Defensa -criticó Feijóo- se convierta en minutos en directora del Centro Nacional de Inteligencia».

La nueva dirección popular mantiene su disposición a pactar con el PSOE los grandes asuntos del Estado, pero sostiene que no se lo está poniendo nada fácil. «Insultar no es un buen preludio para pedir», avisan en Génova donde no van a dejar pasar el hecho de que el jefe del Ejecutivo llamara «mangantes» a los dirigentes del PP porque los militantes y votantes del partido no lo entenderían.

Pese al malestar por las descalificaciones vertidas por Sánchez este miércoles durante la sesión de control, los populares salieron un día después al rescate del Gobierno para que la Ley de Seguridad Nacional pudiera tramitarse en el Congreso, en contra de lo que querían los socios del Gobierno.

Cumplir la Constitución

En la Moncloa no están dispuesta a cambiar el modelo de elección de los vocales del CGPJ, como reclama también el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, e instan al PP a que lo modifique, si quiere, cuando gobierne y tenga mayoría, pero que ahora cumpla con el mandato constitucional y proceda a desatascar la renovación del órgano judicial. «Nada puede hacer dilatar algo así», señalan las fuentes gubernamentales consultadas.

En la dirección del PP, no obstante, siempre han defendido que se hacen cargo de sus obligaciones constitucionales y que «la oposición responsable» que pretenden ejercer con Feijóo al timón conlleva tender la mano al Gobierno en asuntos de Estado como es el desbloqueo del Poder Judicial.

Antes de sentarse con el Gobierno, los populares han decidido escuchar a las asociaciones judiciales. El vicesecretario Institucional, Esteban González Pons, al que Feijóo ha confiado las negociaciones, se ha reunido ya con la Asociación Profesional de la Magistratura, la mayoritaria en la carrera judicial, la Asociación de jueces Francisco de Vitoria y el Foro Judicial. El miércoles está programada la última reunión, con la progresista Juezas y Jueces para la Democracia. Todas ellas reclaman la necesidad urgente de proceder a la renovación del órgano de gobierno de los jueces antes de reformar el sistema de elección de los vocales.