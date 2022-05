Autobús del amor en Carranque (Toledo): fiesta "single" o iniciativa "rancia"

El Autobús del amor que llegará a Carranque (Toledo) este sábado día 14 ha suscitado críticas de IU y el Consejo Local de la Mujer de Toledo, que lo han tachado de evento "casposo y rancio", aunque su promotor ha afirmado que es "parecido a una fiesta single, pero en un pueblo" porque acuden mujeres y hombres".

La responsable de Mujer de IU Castilla-La Mancha, Isabel Álvarez, ha criticado, en un comunicado de prensa, que el Autobús del amor es un evento "casposo, retrógrado y machista" y ha dicho que se da la circunstancia de que Carranque acaba de solicitar incorporar su Policía Local al sistema Viogen de seguimiento y coordinación de la protección a víctimas de violencia machista.

A su juicio, este Autobús del amor evidencia que las medidas por la igualdad desarrolladas por las instituciones "son insuficientes, no están funcionando, no están llegando" y ha afirmado: "Las mujeres no son una mercancía que a modo de ganado se sube a un autobús para descargar en el cercado (bar en este caso) con cena de sangría y caldereta como bonus".

En el mismo sentido, el Consejo Local de la Mujer de Toledo ha criticado que este tipo de actividades mantiene su estética “rancia, retrógrada y sexista” con un cartel en el que las mujeres son el reclamo de una cita abierta, no obstante, a hombres y mujeres.

Por su parte, el promotor del Autobús del amor, Manuel Gozalo, ha dicho a Efe que ya ha organizado 800 "caravanas de este tipo" a lo largo de 25 años, de las que han surgido 150 parejas que se han instalado en pueblos, y ha precisado que la idea es "parecido a una fiesta 'single', pero en un pueblo", porque hay mujeres y hombres.

Gozalo ha explicado que su iniciativa es "un encuentro de solteras y solteros" heterosexuales -ha recalcado- y ha dicho que en principio se llamaban caravanas de mujeres y ahora autobús del amor.

"También lo podía haber llamado repoblación de pueblos, pero lo llamé caravana de mujeres y ahora he cambiado a autobús del amor, porque en algunos sitios nos han hecho pintadas en el vehículo y hemos tenido problemas con colectivos feministas", ha reconocido.

Gozalo ha señalado que tiene "una base de datos con 2.000 o 3.000 mujeres y también hombres, pero menos, apuntados", a los que informa cuando va a realizar alguna de sus actividades, en las que "pagan igual hombres y mujeres", y ha recalcado que no quiere "polémicas" ya que únicamente son "encuentros de hombres y mujeres heterosexuales".

El copropietario del bar de Carranque al que llegará este sábado el Autobús del amor ha dicho a Efe que no entiende bien la polémica, que apenas lleva medio año regentando el bar y que contactó con Manuel a través de uno de sus trabajadores y le pareció interesante la idea para poder atraer clientes.