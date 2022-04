Expertos afirman que la guerra en Ucrania "acelera" la apuesta por renovables

Varios expertos que han participado este viernes en la segunda jornada de la primera edición de la 'Climate Action Sevilla Sumit' han coincidido en destacar que los problemas derivados de la pandemia de coronavirus y sobre todo la guerra de Ucrania han contribuido a "acelerar" la apuesta por las energías renovables en la que la sociedad lleva treinta años de retraso.

Esta ha sido una de las principales conclusiones de la 'Mesa Energías Renovables: La transición energética. Retos y Oportunidades', que se ha celebrado dentro de la segunda jornada y última de este congreso, que coorganiza Fibes y el Ayuntamiento de Sevilla, cuyos patrocinadores son Hidralia y Vueling, y de la que Renfe es transportista ferroviario oficial.

Los participantes de la misma han sido Rafael Sánchez, director general de Andalucía y Extremadura de Endesa; Luis Pérez Díaz, director general del Parque Científico y Tecnológico Cartuja; José María González Moya, director general de la Asociación de Empresas de Energías Renovables; Francisco Montalbán, presidente de la Asociación Andaluza de Hidrógeno, y Javier Monfort, Country manager Spain Blue Float Energy.

José María González Moya se ha mostrado convencido de que las energías renovables son un camino por el que "llevamos treinta años transitando" y un asunto del que "nos hemos dado cuenta recientemente que hay que acelerarlo", pese a que ha sido siempre una realidad por la que se ha apostado.

"Nos queda mucho por hacer y tenemos que hacer en muy poco tiempo lo que no hemos hecho en 30 años", ha subrayado González Moya, quien ha añadido que en materia de consumo de energías renovables en España únicamente el 20 por ciento de la energía es renovable y en la electricidad el porcentaje alcanza casi el 50 por ciento -47-, por lo que el camino es "un reto global" que hay que emprender.

La crisis energética que se está viviendo con la invasión de Ucrania ha hecho que la sociedad se conciencie en la necesidad de "acelerar" que se acabe con la dependencia de los combustibles fósiles, según González Moya, quien ha añadido que la Unión Europea apuesta por las energías renovables.

Por su parte, Francisco Montalbán ha dicho gráficamente: "El planeta ha hablado. El covid apareció y ahora llega el señor Putin y aparece en escena", una situación que parece haber llevado a los países a tener "mucha prisa" por las renovables y por apostar por luchar contra el cambio climático, hasta el punto de que parece "que el cambio climático empezó cuando Ucrania fue invadida".

"El proceso se está acelerando porque ha tenido que llegar una guerra. La sociedad es muy reactiva, no proactiva", ha señalado, después de que apuntara que las tecnologías "no se cambian de un día para otro. No es cuestión de un día sustituir una central térmica o una nuclear", por lo que ha apelado a las administraciones públicas a poner en marcha "todos los mecanismos" para apostar por las renovables.

Luis Pérez Díaz ha indicado que el Parque Tecnológico Cartuja ha puesto en marcha un proyecto "absolutamente transformador" en un ecosistema en el que confluyen diariamente unas 32.000 personas y que pretende ser "sostenible y de cero emisiones", de forma que toda la energía que se consuma dentro del parque sea renovable, hasta el punto que a día de hoy el 50 por ciento de la energía ya procede de fuentes renovables.

El responsable de Endesa ha explicado que la empresa tiene que renunciar a 1.200 megavatios por el cambio de modelo y en su lugar desarrollar en su entorno un espacio en las energías renovables, con un proyecto de hidrógeno, algo a lo que Endesa llama "la transición justa" que pretende devolver a esos territorios un medio de vida "como ha venido ocurriendo en los últimos años".