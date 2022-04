Tercer día de registro en la casa de la última persona que vio a Esther López

La Policía Científica protagoniza este lunes el tercer día de registro en el domicilio de la última persona que vio con vida a Esther López de la Rosa, la mujer de 35 años desaparecida el 13 de enero en Traspinedo (Valladolid) y encontrada muerta el 5 de febrero siguiente en un paraje de este municipio.

Desde el pasado sábado, 9 de abril, los agentes registran un chalet situado en la urbanización El Romeral, a unos cuatro kilómetros de Traspinedo, en busca de pruebas que permitan avanzar en la investigación, ahora sobre uno de los amigos de Esther, supuestamente la última persona que la vio con vida.

"No sabemos si esta será o no la línea definitiva de la investigación, pero en cualquier caso es un paso adelante para poder ver la luz al final del túnel y confirmar si la muerte se debió o no a un atropello, que es una de las hipótesis que se manejan", ha explicado a Efe el alcalde de Traspinedo, Javier Fernández.

Después de cuatro batidas masivas y minuciosas por la zona, un paseante descubrió el pasado 5 de febrero el cuerpo de Esther en una cuneta situada junto al polígono Tuduero, en la carretera provincial VP-2003, a menos de un kilómetro del punto de la N-122 que marca el desvío y acceso al municipio de Traspinedo.

"Es muy raro que el cuerpo permaneciera allí durante 24 días y que nadie lo viera cuando a diario pasa mucha gente, coches y vehículo agrícolas. No es posible, es muy raro", ha apuntado el alcalde.

La autopsia realizada ofreció como resultado provisional la rotura de una cadera, lesiones internas y numerosas magulladuras.

Al parecer, la última persona que vio con vida a Esther fue uno de sus amigos quien, supuestamente, la dejó en un cruce después de intercambiar pareceres opuestos, por lo que la investigación se centra ahora en el vehículo de este sospechoso, ya analizado en busca de pruebas, y desde este sábado en su chalet después de varios rastreos similares en otros domicilios.

"El pueblo está tranquilo, a la expectativa de saber lo que ha sucedido, de que se esclarezca cuanto antes para que se haga justicia y nos tranquilicemos todos, especialmente la familia de Esther para la que esto es como una losa. Vamos a seguir apoyándoles", ha proseguido Fernández.

A esa tranquilidad ayuda el hecho de que la casa que se está registrando se encuentre a tres o cuatro kilómetros del casco urbano, ha añadido.

El próximo miércoles, 13 de abril, se cumplen tres meses de la desaparición de Esther López de la Rosa, fecha en la que podría celebrarse una nueva manifestación de apoyo a su familia, "pero esto lo tienen que decidir ellos, nosotros vamos de la mano", ha concluido el alcalde.