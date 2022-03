Llop asegura que Delgado no puede ser cesada por el 'caso Stampa'

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha asegurado este miércoles que la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, no puede ser cesada, tal y como lo han pedido dos asociaciones de fiscales que reprochan que la jefa del Ministerio Público no se haya abstenido en el denominado 'caso Stampa', relativo a las diligencias de investigación que se siguieron contra el ex fiscal del 'caso Villarejo' Ignacio Stampa por un presunto delito de revelación de secretos.

En declaraciones a la prensa, recogidas por Europa Press, Llop ha explicado que "los gobiernos cuando nombran a la fiscal general del Estado luego no pueden cesarla". "Así se reformó nuestra ley", ha añadido.

La titular de Justicia ha insistido en que "el Gobierno respeta absolutamente la independencia de la Fiscalía a la hora de la toma de decisiones dentro del seno de la Fiscalía General del Estado". A su juicio, ese es uno de los elementos que contribuye a "reforzar la independencia" de la institución.

Según ha indicado, este principio "va en la línea de los parámetros internacionales" del Consejo de Europa y de los estándares de la Unión Europea.

Comunicado de las asociaciones

Las declaraciones de la ministra tienen lugar a raíz de los dos comunicados emitidos este martes por la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que consideraron que Delgado debía dejar su cargo a la mayor brevedad posible por no haberse abstenido en el denominado 'caso Stampa'.

La AF y la APIF reaccionaron así a las publicaciones de prensa que recogen las comunicaciones internas del Ministerio Público donde se refleja que Delgado fue informada sobre el 'caso Stampa', a juzgar por un correo electrónico de 4 de diciembre de 2020 que le envió el fiscal superior de Madrid, Jesús Caballero Klink.