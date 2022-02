Feijóo pide "cintura" para "solventar la hemorragia" entre la dirección del PP y Ayuso

El presidente de la Xunta y líder del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamado este viernes “cintura” para “solventar la hemorragia” abierta entre la dirección nacional del partido y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En declaraciones a la prensa tras un acto en Santiago de Compostela, el presidente de la Xunta ha insistido en que la problemática en el partido se “circunscribe exclusivamente a esto”, porque “el PP no está en crisis, lo que hay es un desencuentro profundo y lamentable” entre la titular de la Presidencia de la Comunidad de Madrid y la dirección nacional de partido; “pero el partido está en forma”, ha asegurado.

Al hilo de las explicaciones dadas por la presidenta de Madrid, Nuñez Feijóo ha considerado que ningún responsable político “conoce con exactitud” el conjunto de expedientes de compra de material sanitario en un momento de emergencia.

En este sentido, ve “bastante lógica” la explicación ofrecida por Díaz Ayuso porque en “en ese momento cualquier persona que se dedique a la gestión comercial en el mundo de la sanidad” sabe que la adquisición de mascarillas “era un lujo”.

“Me consta, porque el servicio gallego de salud tuvo muchas dificultades, que las mascarillas se subastaban en China”, ha ejemplificado el presidente de la Xunta.

Núñez Feijóo también ha desvelado que ha mantenido una conversación con el presidente del PP, Pablo Casado, aunque ha preferido no desvelar el contenido de esta conversación que se queda en el ámbito privado pese a que su compromiso es ser "leal" al partido y al presidente aunque, ha subrayado, dentro de esa lealtad “está la responsabilidad de decir lo que uno piensa”.

“Yo no tengo limitación; opino libremente sobre las cosas que afectan a mi país y a mi partido”, ha insistido el presidente de la Xunta, que ha instado a tomar una solución “rápida y no de meses” porque “no tenemos derecho a faltar a nuestro compromiso, que es no dedicar a problemas internos del partido nuestras energías”.

Ha concluido así recordando que el compromiso del PP es “solventar problemas y no crearlos” para poder hacer oposición a un Gobierno “que consideramos realmente malo para los intereses de los españoles”.