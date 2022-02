Juana Ruiz, tras su liberación en Israel: "Ha sido una experiencia muy dolorosa"

La trabajadora humanitaria española Juana Ruiz describió como "fortísimo y doloroso" el periodo de diez meses que ha estado encarcelada en Israel y aseguró sentirse feliz por la libertad condicional que le permitirá terminar de cumplir su pena en su casa de Cisjordania ocupada.

"Seguramente habrá mucho que contar pero ahora de momento lo único que necesito es un poco de descanso y reponerme moralmente y físicamente también y estar de nuevo con mi familia", declaró a los medios españoles en el puesto militar israelí de Yenín, adonde fue trasladada por el servicio penitenciario israelí tras salir hoy de la prisión de Damon, en la ciudad norteña de Haifa, donde cumplía condena.

Un Tribunal miliar israelí condenó el pasado 17 de noviembre a Ruiz, de 63 años, después de que esta aceptara un acuerdo de culpabilidad para rebajar su pena, de cinco a dos cargos: "prestar servicios a una organización ilegal" y "recibir dinero e introducirlo ilegalmente" en Cisjordania, ello por su labor en una ONG palestina que Israel considera ilegal.

Una representación del Consulado General de España en Jerusalén la asistió a su llegada, hasta ser entregada en un restaurante a su familia, que acudió desde su casa en Cisjordania ocupada.

Visiblemente emocionada e impaciente por encontrarse con ellos agradeció el apoyo recibido y dijo "no entender todavía" lo ocurrido.

"Si no es una ocupación que vengan a tu casa a las cinco de la mañana a llevarte para interrogarte sin saber por qué ni para qué", expresó sobre su detención, y contó que la detuvieron "25 soldados, en una casa con tres personas mayores de 60 años, viejos".

"Que no hacemos daño a nadie", trasmitió sobre su arresto el pasado 13 de abril en su residencia de Beit Sahur, en Cisjordania, donde está radicada y trabajaba desde 1986 como coordinadora de proyectos de los Comités de Trabajos para la Salud (HWC en sus siglas en inglés).

Ruiz contó que había hablado con el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, a quien dijo que está deseando volver a España para dar las gracias al "pueblo español".

"No sé cómo agradecerlo, no tengo palabras, me gustaría dar una abrazo a todo el mundo, uno por uno, se lo he dicho al señor ministro", contó a su salida.

La cooperante española confesó que "ha tenido momentos muy malos, muy tristes, muy deprimentes", sobre todo al principio de su detención cuando estuvo a "punto de rendirse", pero ahora se siente feliz, "sin ningún rencor, ningún sentimiento malo".

Ruiz terminará de cumplir condena en su casa de Beit Sahur, cerca de la ciudad palestina de Belén, el próximo mes de mayo, y espera ir a España a pasar una larga temporada con su familia y amigos.

Pasaron 24 días desde su arresto sin cargos hasta que la Fiscalía militar israelí formalizó una acusación, y después fue condenada a 13 meses de prisión y una multa de 14.000 euros.

"No sé a qué viene todo esto, ha sido una primera parte para ilegalizar todas las organizaciones de derechos humanos palestinas. Entonces somos una de ellas y ya está", valoró sobre su sentencia y dijo estar preocupada por sus compañeras de trabajo detenidas.