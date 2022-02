El exjugador NBA Ty Lawson protagoniza un altercado en Barajas por su "actitud violenta"

La Guardia Civil ha intervenido en un altercado en el aeropuerto de Madrid Barajas protagonizado por el exjugador de la NBA Ty Lawson por tener una "actitud violenta" tras aterrizar en un vuelo de Iberia, si bien no ha sido detenido.

Fuentes de la Comandancia de la Guardia Civil han informado a Efe de que Iberia ha requerido la presencia de los agentes porque informaba de un pasajero que estaba violento, sin dar más detalles. Se trata del Ty Lawson, un jugador con varias polémicas en su trayectoria que fue despedido de algunos equipos en su carrera por comentarios sexistas en las redes sociales o conducir ebrio.

Lawson estaba en tránsito en Madrid procedente de Viena para tomar un vuelo con destino a Santo Domingo, pero las autoridades de Iberia no le han permitido embarcar, por lo que agentes del Instituto Armado le han tenido que acompañar a la zona de mostradores para que gestionara otro vuelo. No obstante las fuentes quieren dejar claro que nadie ha presentado una denuncia contra el jugador, por lo que no ha sido detenido y que ahora está gestionado otro vuelo sin estar retenido ya por los agentes.

Según recoge 'Marca', el altercado se produjo porque Lawson no llevaba mascarilla y el personal de Iberia le pidió que la usase, pero el jugador se puso tenso y acabó agrediendo a un empleado de la compañía, un extremo que no confirma la Guardia Civil.

Tras su salida de la NBA se marchó al baloncesto chino, donde jugó en los Shandong Golden Stars y Fujian Sturgeons, pero fue despedido del equipo por comentarios sexistas que perjudicaban a la entidad y que provocaron una sanción de por vida en la liga china (CBA). Actualmente juega en el Kolossos Rodou BC de la liga griega.