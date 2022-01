Almeida niega las descalificaciones a Almudena Grandes

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha negado que haya descalificado en "ningún momento" a la escritora Almudena Grandes, ha criticado la "campaña" contra él en torno a su nombramiento como Hija Predilecta de la capital y ha mostrado su "respeto" al tuit de su viudo y director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, en el que reclamaba al regidor que tratase con "más dignidad" a los madrileños.

Así lo ha expresado tras el minuto de silencio que ha tenido lugar en la Plaza de Cibeles por el asesinato de una menor en el distrito Centro la pasada semana en un caso de violencia de género.

Ante las preguntas de los periodistas sobre la entrevista en 'OkDiario' en la que aseguró que la escritora "no merece" la distinción que se le concederá a raíz de un acuerdo con el Grupo Mixto para aprobar los Presupuestos de 2022, Almeida ha recordado que desde el Gobierno local no se puso en la mesa de negociación de las cuentas municipales que "se iniciaran los trámites para declarar a Almudena Grandes Hija Predilecta", sino que fue una condición "innegociable" de Recupera Madrid.

Al hilo, ha defendido que sus declaraciones han sido "coherentes" respeto al sentido del voto del Pleno en el que la izquierda llevó mociones para darle esta distinción a Grandes tras su fallecimiento. En esta ocasión los 'populares' votaron que no, pero sí aceptaron darle una calle a la escritora.

"No habrán escuchado ni una sola descalificación de Almudena Grandes. Ni una sola. El debate yo lo he circunscrito única y exclusivamente a si hay que concederle esa distinción", ha recalcado el primer edil. Este lunes varios políticos y personalidades de izquierdas cargaron contra Almeida por decir que Grandes "no merece" la distinción, pero que aún así, él obtuvo los Presupuestos. Un intercambio fruto de la "ponderación", según el regidor.

Ante ello, Almeida ha censurado la "campaña" contra él por decir que "denigra, descalifica o insulta" a la escritora recientemente fallecida a raíz de un cáncer y ha reprochado que por defender una "posición de voto argumentada" le esté cayendo una "catarata de insultos".

En esta clave, ha recordado que el PSOE votó en contra de otorgar la Medalla de Plata a Andrés Trapiello y que no "se cuestionó" su legitimidad para votar eso, sino que los argumentos que esgrimían.

Leo declaraciones mezquinas del alcalde sobre @AlmudenaGrandes. Debería tratarnos con más dignidad a los madrileños. Si se siente traidor ante sus amigos de extrema derecha, allá él. Gracias a Madrid y al Ayuntamiento por nombrar a Almudena Hija Predilecta. — Luis García Montero (@lgm_com) January 3, 2022

Por último, se ha referido al mensaje del viudo de Grandes este lunes en Twitter, donde aseguraba leer "declaraciones mezquinas del alcalde" sobre su mujer fallecida y le lanzaba que "si se siente traidor ante sus amigos de extrema derecha, allá él".

"Me gustaría mostrar mi respeto total y absoluto por Luis García Montero. Entiendo que escribiera ese tuit. Respeto total y absoluto a ese tuit y la posición que mantiene", ha zanjado.