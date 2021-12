Anécdotas de la Lotería de Navidad 2021: de Manoli y su disfraz de estrella a los mariachis que no dejan ver el sorteo

Es un día especial. Supone el comienzo oficial de la Navidad. Hay quienes han pasado día y noche a las puertas del Teatro Real desde el pasado viernes para tener una butaca y presenciar el sorteo Extraordinario 'in situ'. El sol no había salido cuando la fila a las puertas del teatro ya era visiblemente larga -y también muy animada-.

Manoli, de 84 años, no ha fallado a su cita anual. En este caso, vestida de estrella de Navidad. También se han podido ver otros disfraces navideños -como de Rey Mago, de Papá Noel,...- y otros que no los son tanto -de pantera rosa, de brujo,...-. El famoso obispo de León, que no cambia ningún año su atuendo, tampoco se ha perdido este 2021 el gran día de la Lotería. Hasta unos mariachis han ocupado el patio de butacas. El gorro de colorines que llevaban era tan voluminoso que se lo han tenido que quitar para dejar ver a los asistentes que tenían detrás.

Otras anécdotas del día de la Lotería de Navidad 2021

¿Por qué el primer premio se llama 'El Gordo'?

El primer 'Gordo' de la Lotería Moderna repartió 8.000 pesos fuertes. Aunque el apodo del primer premio podría deberse a la inmensa cuantía del mismo (por comparativa, el sueldo del vicepresidente del Gobierno era de 5.000 pesos fuertes al año); el 'Gordo' es más antiguo que la propia Lotería Moderna.

¿Por qué cantan los niños de San Ildefonso los números?

Como sucede con el 'Gordo', la relación entre los niños del colegio del San Ildefonso de Madrid y los sorteos precede a la propia existencia de la Lotería Moderna.

La escuela existe desde el siglo 1543. Por aquel entonces, tenía el nombre de 'La Casa de los Niños Doctrinos San Ildefonso' y se dedicaba a acoger a huérfanos madrileños. La primera vez que uno de sus estudiantes cantó uno de los premios de la 'Primitiva' fue el 9 de marzo de 1771. Desde 1983, también participan las estudiantes del colegio.

Últimas noticias sobre la Lotería de Navidad 2021.