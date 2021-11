Vox, Cs y los independentistas rechazan participar en la votación del Congreso de los candidatos del Gobierno y el PP al TC

Vox y Ciudadanos, así como socios habituales del Gobierno, como ERC, Bildu y el BNG, y otros partidos minoritarios como Junts, la CUP o el PDECat han decidido no participar este jueves en la votación de los candidatos pactados por el Gobierno y el PP para renovar el Defensor del Pueblo, el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Cuentas.

Todos ellos coinciden en justificar su 'plante' en señal de protesta: Vox y Ciudadanos por el "teatrillo" que consideran que han protagonizado los dos partidos mayoritarios para actualizar los órganos constitucionales, y el resto de fuerzas independentistas y nacionalistas singularmente por los nombres que el PP ha puesto encima de la mesa para el Alto Tribunal, Enrique Arnaldo y Concepción Espejel.

Tanto los de Santiago Abascal como los de Inés Arrimadas ya denunciaron esta renovación cuando los aspirantes al TC o el Tribunal de Cuentas desfilaron por la Comisión de Nombramientos, en la que sólo intervinieron al inicio para verbalizar que no participarán de un pacto que es una "traición" además de una "falta de respeto" a las instituciones.

Y este jueves han hecho lo propio no votando los nuevos integrantes del TC o el Tribunal de Cuentas. El portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ha confirmado que ninguno de sus diputados ha participado en esta "parodia" porque respetan las instituciones y la democracia, y porque no pueden avalar a unos candidatos que no han sido nombrados por su cualificación sino "por recibir una llamada de Ferraz, Génova o la sede del Podemos".

Ningún "amiguete" sin su silla

Tampoco lo han hecho los diputados de Ciudadanos porque, según ha explicado su portavoz adjunto, Edmundo Bal, no van a formar parte de de la "rancia" costumbre del PSOE y el PP de no dejar a ningún "amiguete" sin un puesto en las altas instituciones, a la que ahora se ha sumado Podemos, ese partido que dijo que se presentaba a las elecciones para "regenerar la vida democrática del país".

De su lado, ERC, Bildu, Junts, el PDECat, la CUP y el BNG han decidido abandonar el hemiciclo justo antes del inicio del debate de este punto del debate para la renovación del Defensor del Pueblo, el TC y el Tribunal de Cuentas para hacerse una foto en el patio del Congreso visualizando así su desagrado con el pacto sellado entre el Ejecutivo y el PP.

En declaraciones a los periodistas, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha justificado este 'plante' en que no pueden avalar esta "infamia", este nuevo "Juan Palomo entre PSOE y PP" que permitirá la entrada en el Constitucional a una persona "terriblemente reaccionaria y burda" como Arnaldo.

Rufián ha dicho que viene ya de casa "decepcionado" con el PSOE pero ha admitido sorprenderle que finalmente Unidas Podemos vaya a respaldar a los candidatos del PP al TC. "Entendemos que en una coalición de gobierno a veces hay que tragarse algún sapopero éste clama al cielo --ha dicho--. De vez en cuando hay que plantarse por dignidad y decencia".

"El régimen del 78 se perpetúa"

Desde Bildu, Mertxe Aizpurua ha añadido que tampoco han querido participar de esta "farsa" que, a su juicio, supone "un ejemplo bochornoso" del "reparto de cromos" de poder del PSOE y el PP hecho "sin escrúpulos, vergüenza ni disimulo". Así lo evidencia la elección de los candidatos del PP al TC, cuya "hoja de méritos" está ligada, según ha denunciado, a casos de corrupción o la "persecución continua" del independentismo vasco.

En la CUP, el diputado Albert Botrán ha rechazado participar con su voto en la renovación del TC, un tribunal que ha funcionado, funciona y funcionará como "una cámara paralela" a los poderes legislativos al suspender leyes que emanan de parlamentos como el catalán. "El régimen del 78 se perpetúa con esta renovación", ha censurado.

También el portavoz del BNG, Néstor Rego, ha censurado este acuerdo "previamente cocinado" por el Gobierno y el PP. Rego ha admitido no sorprenderle que los 'populares' propongan para el tribunal de garantías a personas "reaccionarias y corruptas", pero cree que las fuerzas del Ejecutivo tendrán que dar "muchas explicaciones" por respaldarlas.

En nombre del PDECat, Ferrán Bel explicó con anterioridad que tampoco participarían de este proceso porque ni el PSOE ni el PP les han informado "en ningún momento" del acuerdo y porque sostiene que debería exigirse que los partidos presentaran para estos órganos a personas sin vinculaciones políticas para que su credibilidad no quede "por los suelos".