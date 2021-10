El bonito gesto de dos guardias civiles de Casetas con Daniela, una niña de La Palma que ha perdido su casa por el volcán

La familia de Daniela, una niña de La Palma que ha perdido la casa donde vivía como consecuencia de la erupción Cumbre Vieja, no pasa por su mejor momento. Sin embargo, este miércoles ha vivido un bonito gesto protagonizado por dos agentes de la Guardia Civil del puesto de Casetas.

La ilusión de Daniela es precisamente pertenecer a este cuerpo cuando sea mayor, por eso los agentes han decidido visitarla en la localidad palmera de El Paso para animarla en estos duros momentos por los que atraviesa su familia y motivarla para continuar estudiando para convertirse en una agente.

La ilusión de Daniela es ser #GuardiaCivil. Ella y su familia ha perdido su vivienda en la #ErupcionLaPalma



Esta mañana han recibido la visita, en El Paso, de 2 componentes del #GRS5 de Casetas quienes le han entregado unos detalles y animado a perseverar en su objetivo pic.twitter.com/mSLkQNWNQN — GuardiaCivilZaragoza🇪🇸 (@guardiacivilzg) October 13, 2021

En un vídeo publicado en su cuenta de Twitter se ve cómo los guardias la han obsequiado con una camiseta de la Guardia Civil y un cachirulo, un día después de la celebración del Día del Pilar, patrona de este cuerpo armado.

24 días de destrucción

Ya han pasado 25 días desde que el volcán entrara en erupción y son muchos palmeros los que, como la familia de Daniela lo han perdido todo o casi todo, arrasado por la lava. Los datos del catastro, con fecha 12 de octubre, registran 937 construcciones dañadas: 760 son de uso residencial y 89 agrario. La superficie afectada asciende a 640 hectáreas, 27 más que el día anterior. Por ahora, las rocas volcánicas siguen calientes y poco se puede hacer para reconstruir la isla, salvo habilitar alojamientos de urgencia para los evacuados.

Para reponer viviendas y enseres, el Gobierno de España ha destinado por ahora 10,5 millones de euros que canaliza el Gobierno de Canarias, el cual ha adquirido 18 casas, ha concluido los expedientes para comprar otras 45 y planea instalar viviendas modulares en terrenos cedidos por los ayuntamientos.

No solo soluciones habitacionales, el Gobierno de Canarias ha anunciado en el Parlamento este miércoles que está tomando decisiones "a contrarreloj" para garantizar la supervivencia de cultivos, la agilización de ayudas sociales y la puesta en marcha de alternativas educativas, todo con el objetivo de evitar que el volcán "tiña de negro" el futuro de la isla.

Visita de Sánchez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha visitado este miércoles la isla y ha señalado: "Esta es la cuarta visita que hago a La Palma y, por desgracia, no será la última", a la vista de lo que le contaron los científicos en la reunión del Plan Especial de Protección ante Riesgos Volcánicos de Canarias (Pevolca): que la erupción "no cesa" y que no está previsto que lo haga ni a corto ni a medio plazo.

Pero al menos, la colada del flanco norte del volcán, que fluye hacia el oeste y noroeste y que el martes obligó a la evacuación de unos 800 vecinos del barrio de La Laguna, "avanza muy lentamente" y cabe la posibilidad de que no reanude su camino destructor.

"Sé que es muy difícil de pedir, pero hay que tener paciencia", ha dicho Pedro Sánchez tras escuchar el diagnóstico de los científicos y poco antes de encontrarse con algunos de los damnificados por la lava.

Esos que "lo han perdido todo" tendrán el respaldo de todos los españoles y de todas las instituciones hasta que se consiga la reconstrucción y el relanzamiento de La Palma, ha garantizado el presidente.

Pedro Sánchez ha elogiado la unidad de acción de todas las administraciones, algo en lo que también ha insistido el presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández Zapata, quien ha agradecido la sensibilidad "enorme" del Gobierno de España y del Gobierno de Canarias.

Esa sensibilidad se ha traducido de momento en la puesta a disposición de la isla de 300 millones de euros, 214 de ellos del Gobierno central, en una isla de 83.500 habitantes en la que el presupuesto del Cabildo para 2021 es de 125 millones.