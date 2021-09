Yolanda Díaz avisa de que su proyecto no va "de partidos" ni "de egos" y que si hay "ruido" se marchará

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha señalado este jueves que el nuevo proyecto político que va a liderar no va "de partidos" ni "de egos" y que como haya "ruido" por estos motivos es "probable" que ella lo abandone.

"Estoy rodeada de egos, he demostrado en toda mi experiencia (...) que nunca me he peleado por estas razones ni lo voy a hacer", ha indicado antes de advertir: "Como suceda esto o exista ruido, es probable que yo me vaya". "La política española está concentrada en torno a muchas masculinidades aunque sean mujeres las que los lideran, no me van a tener ahí", ha zanjado.

Díaz, ha anunciado que llevará a cabo una serie de actos en los que va a "interlocutar con la sociedad" para presentar el proyecto político que liderará, en declaraciones a la cadena SER, recogidas por Europa Press. Hace unos días, en los actos de conmemoración del centenario del PCE, Díaz hizo oficial su decisión de levantar un nuevo proyecto "que empieza ya", según indicó.

Así, ha afirmado que pretende reconstruir un "contrato social" con una "parte extensa de la sociedad española" que ,a su juicio, quiere un proyecto nuevo. "No es de Yolanda Díaz, ni de nombres, el protagonista tiene que ser la sociedad porque nos están esperando", ha indicado.

Díaz, que no ha detallado las fechas de los actos de presentación, ha añadido que el nombre del proyecto también está por definir y que no será ella quien lo fije. "No creo que se sustrate de una suma de partidos ni de egos, sé que lo que estoy diciendo puede generar malestar, (pero) no creo en las indivisibilidades", ha apuntado la vicepresidenta que trabajará para que no gobierne la derecha "y mucho menos" la extrema derecha.

Sin esquemas ideológicos: "Precocinados"

A este respecto, ha afirmado que los partidos deben "estar" y ser "herramientas" pero no actuar como "protagonistas" y que lo más importante son las personas, por lo que la interlocución tiene que ser con "un país" que necesita "de posiciones nuevas" y sin "esquemas ideológicos precocinados".

En esta misma línea ha indicado que se debe hacer una "enorme conversación" con la sociedad española sobre el cambio de modelo productivo para que les digan cómo ven España y "qué quieren hacer con su país". Así, ha destacado que quiere habar de ensanchar "esa casa grande que es la democracia".

Respecto al rumbo ideológico que va a tomar, Díaz también ha mencionado la defensa de las instituciones y de los servicios públicos "que han emergido" durante la pandemia, la "democracia económica" al hilo del choque con las compañías eléctricas y ha reivindicado la reciente subida del salario mínimo interprofesional (SMI).

Mezclarse con voces diferentes

La vicepresidenta segunda ha señalado que aunque tiene diferencias tanto con PSOE como con Podemos, le gusta mezclarse y que la gente quiere proyectos con "muchas voces diferentes" que caminen en la misma dirección aunque no piensen igual.

Finalmente, ha afirmado que está dedicando "muchas horas" a este proyecto a pesar de que está inmersa en las negociaciones de los Presupuestos Generales del Estado y de la reforma laboral. "No tiene que ver con la elecciones, es una cosa mucho más compleja y voy a escuchar a todo el mundo", ha terminado.