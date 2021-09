Pere Navarro: "Impulsaremos el proyecto del vehículo conectado en España"

Del 5 al 8 de octubre se celebrará la segunda edición del BNEW, el Barcelona New Economic Week, un acontecimiento organizado que nació con la pandemia y que fue pionero en implantar el modelo híbrido de feria –presencial y digital–. Pere Navarro es el delegado especial del Estado en el Consorci de la Zona Franca.

Mirando las cifras de esta se-gunda edición del BNEW ¿pode-mos hablar de consolidación?

El año pasado tuvimos la necesi-dad de crear un evento, que no era ni una feria ni un congreso, pero que tenía que aportar cierta dosis de esperanza y optimismo en el mundo de la nueva economía. Fue un gran éxito, tuvimos 11.000 inscritos y 400 ‘speakers’ y representantes de más de 100 de países de todo el mundo.

En este año 2021, tras el éxito del año pasado, hemos decidido ampliar temáticas y conferenciantes, que serán casi 800. En estos momentos ya tenemos inscritos a 130 países, será un evento más global. Cabe destacar además que los 11.000 inscritos representan altos cargos directivos de diferentes empresas conectadas.

Una de las peculiaridades del BNEW es que no se celebra en un único espacio. ¿Se amplían sedes en esta edición?

Sí, hemos ampliado los espacios físicos donde se va a celebrar el BNEW. Serán la Estación de Francia, la sede de Telefónica en plaza Cataluña, la Casa Seat en el paseo de Gracia y este año hemos añadido otros edificios emblemáticos de la ciudad como son La Pedrera, la Antigua Fábrica Estrella Damm, el Roca Gallery y haremos más actividad en el mercado de La Boquería vinculados con la gastronomía.

También se amplían temáticas. ¿Van vinculadas a los Objetivos del Desarrollo Sostenible?

Los cinco temas del año pasado fueron logística, industria digital, comercio electrónico y ‘Real Sta-te’. Hemos añadido talento, ciencia relacionada sobre todo con salud, movilidad y sostenibilidad... Todo ello vinculado con la ciudad de Barcelona.

El BNEW será de los primeros acontecimientos que se celebran tras la pandemia. ¿Se sabe cuál será su impacto económico?

El BNEW no es un evento de ma-sas, tampoco lo quiere ser, pero es evidente que nuestra fuerza es colocar a Barcelona en la capitalidad de la nueva economía. Por tanto, no habrá del 5 al 8 de octubre una afluencia masiva de personas.

¿Un ejemplo de estas sinergias es el reciente anuncio de Micro-soft de instalar en Barcelona un centro de Inteligencia Artificial?

El pasado mes de julio Huawei puso en marcha el primer centro de investigación en inteligencia artificial orientado a la industria de Europa, y lo hizo en DFactory Barcelona –el nodo de industria 4.0 impulsado por el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona y con Leitat como ‘partner’ tecnológico. Ahora le ha seguido los pasos Microsoft que también ha elegido Barcelona para instalar uno de los ocho centros de investigación en inteligencia artificial que tiene a nivel mundial.

¿Cree que el modelo del BNEW es de la feria del futuro?

Yo creo que las ferias incorporarán el elemento digital porque consigue que sean todavía más globales. Pensamos que la gente va a continuar viajando a las ferias, pero será más selectivo. El modelo híbrido se irá imponiendo, pero las ferias tradicionales no van a desaparecer porque necesitamos el contacto físico.

Vincular el polígono industrial con la innovación es uno de los objetivos de Zona Franca Barcelona. ¿Cómo se plantea este cambio?

En el fondo Zona Franca Barcelona vuelve a sus orígenes. En este el polígono industrial –que es de titularidad pública– se instalaron empresas como Seat o Motor Ibérica, eran fabricantes de automóviles que en aquel momento eran industria innovadora y creó muchos puestos de trabajo. Ahora estamos inmersos en una nueva revolución industrial: la de la nueva economía y de la industria 4.0. Nosotros desde el sector público queremos estar a la van-guardia de esta transformación.

¿Y cuál es la interrelación entre la Zona Franca Barcelona con otras zonas industriales de España?

Estamos colaborando y trabajando conjuntamente con otras zonas productivas de España en distintos proyectos. Un ejemplo muy claro es el grupo de trabajo para impulsar el proyecto tractor del vehículo conectado en España donde estamos trabajando conjuntamente los consorcios de las zonas francas de Barcelona y Vigo, las comunidades autónomas de Valencia, Aragón, Cataluña, Madrid, Galicia y Castilla-León, los ayuntamientos de Castellolí, Zaragoza, Valladolid y Vigo o la Diputación de Pontevedra.

¿Y en industria 4.0 estamos preparados?

Tenemos la primera incubadora europea de impresión 3D y en noviembre inauguramos el Dfactory, todo ello relacionado con la industria 4.0. Todo ello va a requerir de unos perfiles profesionales determinados y nosotros queremos impregnar el polígono industrial de este tipo de industria.

Es inevitable pensar en Nissan... ¿cómo está el proceso?

Le puedo explicar que hay propuestas muy interesantes sobre la mesa que tienen que ver con esta industria 4.0. Y que son proyectos que no son etéreos. No son un parche para hoy que puede desaparecer a corto plazo, son proyectos sólidos con voluntad de permanencia en el tiempo.

¿Cuando tendremos noticias?

No sé si será el 2 de enero o el 2 de marzo pero yo soy relativamente optimista sobre el futuro de este hueco que ha dejado Nissan. Creo además que las actividades económicas que pueden venir a esta gran parcela de 518.000 m2 pueden ocupar, no solo a los trabajadores actuales de Nissan, si no que incluso se pue-de incrementar.