Noelia de Mingo, la doctora que asesinó a tres personas en 2013, detenida de nuevo tras apuñalar a dos mujeres

La Guardia Civil ha detenido este lunes en El Molar (Madrid) a Noelia de Mingo, médica que mató a tres personas en la Fundación Jiménez Díaz en 2003 e hirió a otras siete, por agredir con un arma blanca a dos mujeres en esta localidad, según han informado fuentes de la investigación.

El suceso ha ocurrido pasadas las doce de la mañana en la Avenida de España cuando la presunta autora ha herido de gravedad a la dependienta de un supermercado.

Posteriormente se ha trasladado a una farmacia donde ha atacado también a otra mujer.

La víctima más grave, de 46 años, sufre una herida en el hemitórax izquierdo. Fue estabilizada por los sanitarios del Summa 112 y trasladada con pronóstico grave al Hospital 12 de Octubre. La otra, de 53 años, tiene cortes superficiales y también ha sido enviada a un centro hospitalario con pronóstico moderado.

Condenada a 25 años en 2006 y puesta en libertad en 2017

La Audiencia Provincial de Madrid dejó en libertad en octubre de 2017 a Noelia de Mingo, condenada en 2006 a 25 años de internamiento psiquiátrico por matar a tres personas y herir a otras siete en el hospital Fundación Jiménez Díaz de Madrid.

Tras seis años interna, De Mingo comenzó en 2011 a disfrutar de salidas terapeúticas durante varios años, algunos de estos permisos de varios meses y que habían sido autorizados por un juez de vigilancia penitenciaria. En ninguna de estas salidas tuvo problemas

Finalmente, en octubre de 2017, la Audiencia Provincial magistrados acordó sustituir el régimen interno de Noelia de Mingo por tratamiento ambulatorio y custodia familiar de tal forma que quedaba a cargo de su madre y bajo estricta vigilancia clínica de su psiquiatra de cabecera, quienes deberán informar de forma puntual de la evolución de su dolencia por si fuese necesario aplicar medidas terapéuticas de urgencia.

Esquizofrenia paranoide

Los magistrados resolvieron que si bien De Mingo padecía una enfermedad para la que no se conoce cura, esquizofrenia paranoide crónica, se mantenía estable, no había vuelto a presentar desde su internamiento episodios de descompensación y era plenamente consciente de su dolencia .Es decir, recoge la resolución de hace cuatro años, "si bien Noelia de Mingo padece una enfermedad para la que no se conoce cura, esquizofrenia paranoide crónica, se mantiene estable, no ha vuelto a presentar desde su internamiento episodios de descompensación, es plenamente consciente de su dolencia y reconoce perfectamente los síntomas que pudieran hacerle ver que puede empeorar".

La Audiencia indicó que los especialistas señalaron de forma unánime que se había adaptado sin contratiempos al centro psiquiátrico penitenciario y poseía clara conciencia del daño ocasionado y recordaban que había disfrutado de diversos permisos, sin aparición de síntomas, con buena adaptación laboral y familiar y colaboración plena en el control de su afección.

Los magistrados subrayaron que la medida de seguridad de internamiento tiene como objetivo la curación de la persona y la posibilidad de volver a vivir en sociedad sin peligro para terceros.

En respuesta a la inquietud de las víctimas, perjudicados y familiares afirmaron que entienden "los sentimientos de temor, impotencia e incluso deseo de venganza de quienes se vieron afectados de manera directa por el dramático hecho que dio origen a este procedimiento".

Sin embargo, "es precisamente en beneficio de tales perjudicados y del resto de la sociedad por lo que se debe actuar conforme a lo que marca la ley, que es adaptar la respuesta a la situación psíquica de cada persona afectada por una alteración de este tipo".

"La clave a juicio de este tribunal para hacer compatible ese equilibrio entre necesidad terapéutica de la respuesta estatal y seguridad está en el control y en el seguimiento puntual y razonable de la persona afectada por la medida", concluyeron.