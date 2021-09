Miquel Iceta compara la mesa de dialogo de Cataluña con las conversaciones de paz después de la guerra de Vietnam

El ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, ha comparado este lunes la mesa de dialogo entre el Gobierno y la Generalitat con las conversaciones tras el final de la Guerra de Vietnam.

Iceta se ha expresado de este modo cuando le han preguntado por qué todavía no se conoce si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asistirá a dicha reunión, prevista para esta semana. "Me recuerda a las conversaciones de paz después de la Guerra de Vietnam, que se estuvo discutiendo mucho tiempo si la mesa era redonda, cuadrada u octogonal", ha afirmado Iceta que ha añadido que las negociaciones tienen "ese aspecto de complejidad."

El ministro ha matizado que en este caso no se está hablando de la negociación después de una guerra sino para resolver un "conflicto político".

Así ha indicado que los equipos siguen trabajando para acotar las presencias y hasta que no acabe esa negociación previa no se conocerá si finalmente asistirá Sánchez o no. "Es un tema complejo como para negociarlo hasta el último momento", ha añadido.

Arrimadas dice que la mesa de diálogo es el "pago" de Sánchez a ERC

Por su parte, la presidenta de Ciudadanos(Cs), Inés Arrimadas, ha asegurado este lunes que la mesa de diálogo con Cataluña es el "pago" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al apoyo que los partidos "separatistas" le dieron en la investidura, al tiempo que ha criticado que no se haga lo mismo con otras comunidades autónomas.

En una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, Arrimadas ha señalado que la "prioridad" del Gobierno es, a su juicio, "contentar" a los "separatistas", por ello se van a reunir en la mesa de diálogo. Por esto, la líder de Cs opina que no es "compatible" que el Gobierno solo mantenga un encuentro de diálogo con Cataluña, en vez de con todas las comunidades.

Asisimismo, Arrimadas ha trasladado que los catalanes "constitucionalistas" no se sienten representados en la mesa de diálogo ni por parte de la Generalitat, ni por el Gobierno central porque, según considera, la mayoría de los españoles "no se sienten identificados".

Con todo, Arrimadas ha reprochado que algunos representantes del Gobierno en la mesa de diálogo como la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, o el ministro de Universidades, Manuel Castells, defiendan, a su juicio, que "Cataluña no es la misma nación que España". "El Gobierno de España ha comprado el marco separatista de que es una mesa entre España y Cataluña", ha apostillado.

Según Arrimadas, el Gobierno le ha "comprado" a los "separatistas" el marco de la mesa de diálogo porque, en su opinión, estos consideran el encuentro como una reunión entre España y Cataluña, siendo estas dos naciones distintas.