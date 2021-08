Casado reivindica su sentido de Estado frente a Sánchez y promete "darle la vuelta a España como a un calcetín"

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha reivindicado su sentido de Estado frente a las acusaciones de los socialistas que lo sitúan fuera de la colaboración con el Gobierno, al respecto de lo que ha enumerado diferentes propuestas formuladas y la "mano tendida" que, subrayó, extendió en varias ocasiones como la gestión de los fondos europeos con la creación de un órgano independiente o para la reforma de los órganos judiciales.

En el arranque político del partido en la carballeira de San Xusto, en Cerdedo-Cotobade (Pontevedra), en la que ha tenido palabras de recuerdo para el fundador ya fallecido Manuel Fraga, Pablo Casado ha prometido "reformismo" y se ha propuesto llegar a La Moncloa para "darle la vuelta como un calcetín" a España y colocarla, así, "en el lugar que se merece".

Ello, frente a un presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, al que ha censurado sus últimas apariciones públicas desde el regreso de sus vacaciones, como el viaje "en helicóptero" a Ávila o que "se envuelva" en la bandera de las Fuerzas Armadas. Así, le ha reprochado que es solo "propaganda" y "márquetin" y ha concluido que "no le dice la verdad ni al médico".

Por otro lado, el líder popular ha aprovechado su intervención en el arranque político de los populares en Galicia para recomendar a Pedro Sánchez que después de contar "38 ministros en 39 meses", "redondee" las cifras y "cese a Marlaska" -titular de Interior-, que "ha cometido muchas tropelías, como acercar a 150 terroristas de ETA, 96 con delitos de sangre" a las cárceles cercanas al País Vasco.

Son palabras de Casado en respuesta al propio Marlaska en días pasados cuando le pedía sentido de Estado al dirigente popular, quien este domingo tuvo un recuerdo para el concejal del PP Manuel Indiano, que tenía una tienda de chucherías y que fue asesinado por la banda terrorista ETa hace hoy 21 años cuando su mujer estaba embarazada de siete meses.

Sobre Afganistán

Por otro lado, el presidente del PP ha reprochado que "no es ético" que el jefe del Ejecutivo haya "presumido" de "misión cumplida" en Afganistán, con la evacuación realizada por las tropas españolas. "Tenemos un Gobierno que ahora dice que tenemos que celebrar una misión internacional porque ha sido un rotundo éxito. Una misión cumplida", ha manifestado Casado.

Casado ha advertido de que ese tipo de manifestaciones "no las ha hecho ningún país del mundo". "Ningún mandatario mundial se ha atrevido a celebrar el drama, el horror que estamos viendo en Afganistán", ha reprobado.

El líder de los populares ha subrayado, no obstante, que "por supuesto que las Fuerzas Armadas españolas han conseguido sacar (a la población afgana), jugándose la vida, y el personal diplomático". "Pero no he visto a ningún mandatario que también lo ha hecho, presumir de esto. Porque es algo que no es ético", ha censurado de nuevo.