Macarena Olona alimenta la polémica y asegura que Federico García Lorca votaría a Vox

La secretaria general del grupo parlamentario de Vox en el Congreso, Macarena Olona, ha asegurado que "hoy" el poeta Federico García Lorca votaría a Vox y ha pedido que no se politice ni se ensucie su memoria.

En un mensaje escrito en la red social Twitter, Olona ha respondido así a los comentarios que suscitaron su anterior tuit en el que recordó al poeta granadino en el 85 aniversario de su asesinato citando unos versos suyos.

"En la bandera de la libertad bordé el amor más grande de mi vida. Federico García Lorca. Eterno. Universal pero nuestro. Hoy, en especial, en nuestro recuerdo", escribió Olona el pasado miércoles, en el aniversario del fusilamiento del poeta.

Tras las críticas por ese mensaje, la diputada de Vox por Granada ha publicado otro en el que se queja de los comentarios y se pregunta hasta dónde puede llegar el "odio".

Y proclama: "Hoy, en España, la bandera por la que moriría asesinada Mariana Pineda sería la española. Hoy, en España, Federico García Lorca votaría a Vox".

AS renglón seguido, la dirigente de Vox, mencionada como posible candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, ha pedido que no se "ensucie" la figura de García Lorca, ni se politice: "Su memoria es apolítica. No la ensuciéis", ha zanjado.