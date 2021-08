Ceuta no retomará la devolución de menores hasta tener una decisión judicial

Las repatriaciones de menores no acompañados de Ceuta a Marruecos no se retomarán hasta que no exista un pronunciamiento judicial al respecto, según han manifestado este jueves fuentes del Gobierno de la ciudad autónoma.

Las fuentes han explicado que el plazo de 72 horas fijado cautelarmente por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Ceuta con el que se paralizaban las repatriaciones era para recabar toda la información solicitada a la Delegación del Gobierno y a la Fiscalía sobre el proceso iniciado, y que ahora el juez deberá estudiar antes de resolver y dictar una resolución.

Asimismo, han insistido en que, a pesar de que este miércoles la Audiencia Nacional rechazó la suspensión cautelar de las repatriaciones de menores no acompañados, hay que esperar al pronunciamiento del juez de lo Contencioso Administrativo de Ceuta.

La Audiencia Nacional rechazó suspender las devoluciones a Marruecos de los menores no acompañados que llevan en Ceuta desde mayo, si bien se declaró competente para resolver el recurso de la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado.

Esta asociación recurrió ante la Sala de lo Contencioso de la Audiencia por la "instrucción" de Interior que avala el regreso de estos menores desde Ceuta a Marruecos que "estaban bajo la tutela del Estado español, incumpliendo la normativa tanto nacional como internacional", por lo que pidió la suspensión de los retornos.