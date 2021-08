Interior pide a la Audiencia que no admita la orden contra el retorno de menores ya que la solicitud partió de Ceuta

El Ministerio del Interior ha pedido ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo que no admita el recurso presentado por la Asociación Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado contra el retorno de los menores no acompañados desde Ceuta. El departamento alega que no es la administración competente en este trámite y que estos hechos están ya siendo enjuiciados por un juzgado de Ceuta.

"No existe acto o instrucción del Ministerio del Interior que pueda ser recurrido ante la Sala a la que nos dirigimos", alega el departamento que encabeza Fernando Grande-Marlaska en un escrito que da respuesta al plazo de 24 horas para que presentara el oficio sobre el retorno de menores que accedieron a Ceuta el pasado mayo desde Marruecos.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional había reclamado al Ministerio del Interior que remitiera en un plazo de 24 horas el oficio de 10 de agosto en el que la Secretaría de Estado de Seguridad fundamenta la repatriación de menores en virtud del Acuerdo de 2007 firmado con Rabat.

"El escrito cuya copia se solicita se limita a poner de manifiesto que el Ministerio del Interior ruega se proceda a efectuar el retorno de los menores respetando sus intereses o derechos", señala Interior en un recurso que firma el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, en la línea de lo defendido por Interior estos días: que es el Gobierno de Ceuta quien procedió a solicitar el retorno de los menores.