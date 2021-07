El PP se opone al decreto que relaja el uso de mascarillas, que se convalidará

El PP votará este miércoles en el Congreso en contra de convalidar el decreto-ley que puso fin al uso obligatorio de mascarillas en el exterior, lo que no impedirá que la norma se ratifique, con el sí de Ciudadanos junto a los partidos de gobierno y la abstención de otros grupos, entre ellos Vox y ERC.

La diputada del PP Elvira Velasco ha avanzado en el debate en la sesión plenaria el voto en contra de su grupo a la convalidación del "decreto del metro y medio", como ha llamado a este decreto-ley, en referencia a la distancia de seguridad requerida para poder no portar mascarilla en exteriores.

Velasco ha opinado que el instrumento legislativo que España necesita, en vez de este decreto, es una ley de pandemias, ante el "absoluto desgobierno" existente ahora, y cree que es "inadmisible" ese rechazo a una ley general que regule las epidemias y que el PP lleva meses solicitando al Gobierno.

Con una ley de pandemias, ha dicho la diputada del PP, se podría evitar la disparidad entre comunidades autónomas actual, que ha llevado, ha recordado, a que en tres de ellas (Cataluñña, Comunidad Valenciana y Cantabria) la justicia haya avalado toques de queda, mientras en otras tres (Canarias, Extremadura y Navarra) se hayan denegado pese a tener "datos similares" de incidencia de contagios.

La defensa del decreto-ley ante el pleno la ha realizado la ministra de Sanidad, Carolina Darias, quien ha destacado que aunque las mascarillas hayan sido uno de los mejores recursos para atajar los contagios, la amplia cobertura vacunal que se está alcanzando, con más del 51% de la población con la pauta completa, ha permitido relajar en ciertas condiciones su uso.

"Es una decisión prudente porque se adopta de manera limitada y progresiva", ha dicho la ministra, y ha insistido en que las mascarillas siguen siendo obligatorias, salvo en exteriores cuando se pueda mantener la distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros.

"Este real decreto solo plantea la flexibilización en esos supuestos concretos, la regla general es que las mascarillas siguen siendo obligatorias", ha insistido Darias, que ha defendido que la norma va a "permitir continuar caminando en nuestra batalla contra la covid-19", pero "haciendo nuestras vidas más llevaderas".

La ministra está convencida de que la ciudadanía está cumpliendo, pero se han producido imágenes de aglomeraciones de personas sin mascarillas que lo que "ponen de manifiesto es el incumplimiento de la ley", por lo que ha hecho un llamamiento a respetarla.

Darias ha reiterado que esta decisión se ha tomado con el soporte de la evidencia científica y en base a lo recomendado por la ponencia de alertas, integrada por expertos de las comunidades, de los ministerios de Sanidad y Defensa y del Instituto de Salud Carlos III.

Pero sus palabras no han convencido a la diputada del PNV Josune Gorospe, que ha indicado que no puede apoyar este decreto porque la aminoración del uso de la mascarilla "no es justificable" con los datos de hoy, muy distintos a los que había cuando se adoptó la decisión: "hay que tener agilidad, cintura y bien juicio político para cambiar las decisiones adoptadas y responder a lo que es más importante en este momento".

Por la abstención optará Vox, cuyo portavoz, Iván Espinosa de los Monteros, ha dicho que compadece a Darias por el "papelón" que le ha tocado de querer convencer a los españoles de que se guía por criterios científicos para sus decisiones, cuando, en su opinión, lo hace más por criterios políticos.

De la misma forma, ERC se abstendrá pero por la situación que se está viviendo en Cataluña, donde la situación ha cambiado "radicalmente en un mes", con lo que es "una medida concreta en un contexto concreto" y que puede volver a cambiar, ha argumentado Frances Xavier Eritja.

Mientras que Ciudadanos dirá sí porque, como ha señalado el diputado Guillermo Díaz, hay que tomar las restricciones "se está poniendo una excepción que sabemos que se puede hacer" y "tenemos una sociedad que confía en la evidencia científica".