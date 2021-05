Ignacio Aguado: "Hoy pongo fin a mi etapa en política"

"Después de 6 años dedicados a servir a los madrileños, hoy pongo fin a mi etapa en política". Con estas palabras se ha despedido de la política Ignacio Aguado, exvicepresidente de la Comunidad de Madrid. "Ha sido un orgullo liderar Ciudadanos en Madrid y compartir proyecto con tantas personas excepcionales", ha añadido en un mensaje que ha compartido en su cuenta de Twitter. "Gracias a todos, de corazón", ha concluido Aguado en el tuit.

Después de 6 años dedicados a servir a los madrileños, hoy pongo fin a mi etapa en política.



Ha sido un orgullo liderar @CiudadanosCs en Madrid y compartir proyecto con tantas personas excepcionales.



Gracias a todos, de corazón. ❤️ — Ignacio Aguado (@ignacioaguado) May 17, 2021

"En política para ser útil", se definía ya en su descripción de la red social. "Trabajo por un país de ciudadanos libres e iguales", continuaba su definición en el muro. Aguado es un madrileño nacido en el barrio madrileño de La Estrella. "Fue allí donde conocí a mis mejores amigos, a los de toda la vida; y donde le dediqué muchas, muchas horas a mi deporte favorito: el waterpolo", añade en la biografía de su página web. "Mi vocación política me viene de pequeño. Siempre he pensado que no hay nada más bonito y enriquecedor que servir a los demás a partir de una visión y un proyecto común", esa dice que fue la razón por la que se afilió a Ciudadanos en 2013 y en 2015 se presentó a las elecciones autonómicas. En agosto de 2019 fue nombrado vicepresidente de la Comunidad de Madrid.

Antes de su itinerario por política, Aguado había trabajado durante más de 7 años en el sector energético: primero, en el área de Regulación y Relaciones Institucionales y más tarde como como responsable del departamento de Inteligencia de Negocio y Planificación Operativa de una multinacional energética.

"No me verás gritando para convencerte de que es posible un mundo más justo, pero es muy probable que cuando me veas, esté trabajando para intentar que lo sea", terminaba en su descripción.