El dinero repatriado desde Suiza de los condenados en la red Gürtel: 58 millones

La Audiencia Nacional ha elevado de 50 a 58 millones de euros el dinero autorizado para repatriar desde Suiza perteneciente a varios condenados por la primera época de actividades de la trama Gürtel (1999-2005). El tribunal juzgador ha comunicado al país helvético la autorización expresa que han otorgado el cabecilla confeso de la red corrupta Francisco Correa; su número dos Pablo Crespo; el extesorero del PP Luis Bárcenas; y el que fuera su testaferro Iván Yáñez para que se desbloqueen sus cuentas bancarias ocultas en ese país y poder satisfacer la responsabilidad económica de su pena.

El tribunal de la Sección Segunda de lo Penal continúa así un farragoso proceso burocrático que comenzó hace dos meses, cuando la Sección de Ejecutorias de la Audiencia Nacional dictó un decreto de ejecución por el que instó a solicitar la repatriación de los fondos para que estos condenados puedan hacer frente a la "responsabilidad civil y demás responsabilidades pecuniarias".

La petición, y aquí está el matiz fundamental, se hizo en conformidad con la sentencia firme del Tribunal Supremo del pasado octubre y la aceptación de los condenados. Así, el pasado 22 de febrero se solicitó a Correa, Crespo, Bárcenas y Yáñez que dieran su consentimiento expreso para poder reclamar a Suiza la repatriación de sus fondos. Ninguno de ellos se opuso, una circunstancia que ayudará en su expediente penitenciario.

Más información Más de 80 sociedades científicas piden medidas a los políticos para controlar la pandemia y que no se pare la vacunación

Fasana no puso objeciones



El tribunal también solicitó la autorización del gestor Arturo Fasana, quien habría controlado la cuenta abierta en el banco Credit Suisse de las empresas Golden Chain y Main Business, propiedad de Correa. No obstante, el financiero suizo manifestó que no tenía ninguna objeción a la transferencia de los fondos aunque ya no tenía ninguna facultad legal sobre la misma, puesto que cesó en 2010 como administrador de las dos mercantiles.

En concreto, una vez sumadas las responsabilidades civiles, los comisos y las multas, las cantidades objeto de condena en el caso de Correa, penado a 51 años de cárcel, ascienden a un total de 11,3 millones de euros. En el caso de Crespo, condenado a 36 años y ocho meses, suman 5,1 millones, por lo que se pide que se liberen los fondos bloqueados en Credit Suisse y Mirabaud. En cuanto a Bárcenas, penado a 29 años y mes de cárcel, se reclaman 36,2 millones que tiene en dos cuentas del Lombard Odier y LGT Bank; mientras que Yáñez, que tan solo fue condenado a un año y 10 meses de prisión, asciende a seis millones en LGT Bank y Banque Syz.