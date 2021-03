PP, Vox y Ciudadanos afean a Celaá su respuesta a un diputado que le ha hablado de su hija con discapacidad

Diputados del Partido Popular, Vox y Ciudadanos han afeado a la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, la respuesta que ha dado este miércoles, en el Pleno del Congreso, a un diputado del PP que ha defendido la educación especial y ha contado la experiencia de su hija, una joven con Síndrome de Down.

El 'popular' Juan José Matarí ha puesto en duda que la nueva ley educativa, la LOMLOE, garantice la libre elección de los padres en la educación de sus hijos, en particular cuando éstos tienen alguna discapacidad. Ha contado el caso de su hija, que, con 25 años y Síndrome de Down, está trabajando tras haber estudiado en la universidad y haber acudido a un centro de educación especial, unos colegios que, en su opinión, Celáa quiere que "desaparezcan".

Tras apostar por "combatir la segregación escolar" poniendo "muchos más recursos en los centros ordinarios para tratar la educación especial", la ministra ha respondido al diputado del PP: "¿De dónde viene usted? ¿De qué lejos viene usted? Usted no tiene ningún contacto con el mundo educativo, ni con los padres, ni con los hijos, ni con los profesores. No sé de qué habla".

Una contestación que ha sido criticada luego en Twitter por la portavoz del PP en la Cámara Baja, Cuca Gamarra. "Será ministra de educación pero qué falta de educación", ha escrito. Por su parte, Ana Pastor, vicesecretaria de Política Social del PP, ha calificado de "lamentable" la actitud de Celaá por sugerir que Matarí "no sabe de lo que habla".

Muchos otros diputados 'populares' han arremetido contra la ministra en la misma red social, incluida la presidenta de la Comisión de Sanidad y Consumo, Rosa Romero, que ha lamentado su "falta de decoro y sensibilidad" ante Matarí. También desde su escaño, durante el Pleno, le ha reprochado su "falta de respeto" ante el padre de una chica con discapacidad.

Por parte de Vox, el diputado Víctor Sánchez del Real ha mandado un abrazo a Matarí y a su familia y ha censurado la respuesta que le ha dado Celaá y "las risas de la bancada del PSOE".

Para María Muñoz, diputada de Cs, lo que ha hecho la ministra de Educación es "humillar" a Matarí de una manera "totalmente inhumana". "¿En qué quieren convertir el Congreso?", se ha preguntado tras recordar las "burlas" de un diputado del PP "hacia las personas con problemas de salud mental" cuando el líder de Más País, Íñigo Errejón, trató este asunto en el Pleno de la semana pasada.